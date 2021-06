Urgence fermée à l'Hôpital de Gatineau : le SPSO s’attend à ce que ça se reproduise

En entrevue à Radio-Canada lundi, la présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais ( SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais ), Karine D'Auteuil, a parlé d’une situation fragile.

Karine D'Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

C'est certain qu'avec les vacances, oui, il peut y en avoir d'autres [fermetures], sur les unités de soins c'est plus que fragile, le bateau est déjà coulé. Une citation de :Karine D'Auteuil, présidente par intérim, Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais

Depuis le mois de septembre qu'on dit qu'au 7e nord le monde quitte le bateau parce que c'était trop lourd , poursuit Mme D’Auteuil. Ils travaillaient en moins parce que c'est une unité de chirurgie, au mois d'avril on avait établi un plan pour donner un peu de souffle à l'équipe et encore en date d'aujourd'hui le plan n’est pas établi à 100 % .

Mme D'Auteuil demande au gouvernement de réviser le financement en santé dans la région. Elle souhaite aussi que le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais mette en place un plan pour répondre aux besoins des travailleurs.

L’urgence de l’Hôpital de Gatineau est fermée depuis vendredi soir. Le bris de service doit être en vigueur jusqu’à 16 h lundi.

Au delà de donner l’accès aux soins et services, on doit surtout offrir des soins qui sont sécuritaires et qui sont de qualité à la population. La situation dans laquelle on s’est retrouvé [vendredi] soir ne permettait pas d’y arriver , a précisé la directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Filion, samedi, en point de presse.

Le manque d’infirmières d’expertise rendait difficile l’évaluation des patients se présentant à la salle d’urgence, forçant la direction à se tourner vers une fermeture temporaire.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a demandé à la population du secteur de se rendre à l’urgence de l’Hôpital de Hull ou à l’urgence de l’Hôpital de Papineau (Buckingham), si nécessaire.

Lundi, les taux d'occupation moyens dans les urgences de l’Outaouais étaient de 73 % .Cependant, séparément, les données répertoriées par Index Santé suggèrent des taux d'occupation importants dans certains hôpitaux. L’urgence de Hull affiche un taux à 104 %, celui de Papineau, 92 % et celui de Maniwaki 133 %.

Avec des informations de Jérémie Bergeron