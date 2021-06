Poursuite contre l'interdiction de fumer dans les bâtiments des Premières Nations

Une Première Nation du Manitoba poursuit le gouvernement et la Société des alcools et des loteries de la province contre l’interdiction de fumer dans les lieux publics intérieurs dans les réserves autochtones.

La Première Nation de Swan Lake s’est tournée vers la Cour du Banc de la Reine pour faire valoir que la Société des alcools et des loteries du Manitoba aurait agi dans l’illégalité en imposant l’interdiction de fumer dans ses établissements en juin 2020, selon une directive interne à l'entreprise.

La Première Nation soutient également que la Société est allée plus loin en arrêtant les machines de loterie vidéo dans l’un des deux établissements de la communauté.

Elle demande maintenant à un juge d'ordonner la remise en route de ces machines et de déterminer une compensation pour les revenus de jeu perdus, ainsi que des dommages et intérêts.

Le Manitoba, par l’entremise de la Société des alcools et des loteries, utilise les clauses non-fumeurs et la directive interne [pour étendre la législation interdisant de fumer] dans les centres de jeux et de loterie vidéo dans les réserves , est-il écrit dans les documents de poursuite.

Cette dernière rappelle que le gouvernement fédéral, et non la province, est l’entité responsable des soins de santé dans les réserves. Elle ajoute que la province et la Société des alcools et des loteries du Manitoba ne peuvent pas prendre de position légale sur cet enjeu et qu’elles s’ingèrent dans la juridiction des Premières Nations.

Depuis la fin des années 1990, l’enjeu de faire appliquer les règlements antitabac dans les réserves autochtones revient au-devant de la scène fréquemment.

En mai dernier, le projet de loi des progressistes-conservateurs visant à mettre fin à une exemption de l’interdiction de fumer dans les lieux publics intérieurs accordée aux communautés autochtones et à d’autres lieux de compétence fédérale était adopté.

Toutefois, des utilisations cérémoniales du tabac sont toujours autorisées au sein des Premières Nations, selon cette loi.

De plus, dans la poursuite, la Première Nation de Swan Lake accuse le gouvernement de mettre des bâtons dans les roues au processus de réconciliation, en ralentissant les efforts des communautés autochtones pour devenir économiquement prospères.

Les allégations faites dans l’exposé de la demande n’ont pas été prouvées en cour. Le gouvernement et la Société des alcools et des loteries du Manitoba n’ont pas encore rempli de déclaration pour leur défense.