L’organisation féminine de sport électronique Sailor Scouts s’intègre à Mirage

Les membres des trois équipes de sport électronique Sailor Scouts se battent « fièrement comme des filles », comme le dit leur slogan, et elles continueront de le faire, mais cette fois-ci sous une autre enseigne : celle de Mirage, qui appartient à l’entreprise ontarienne Northern Arena.

Des discussions étaient depuis longtemps entamées entre Sailor Scouts et Northern Arena, déjà propriétaire de l’équipe professionnelle de sport électronique Mirage.

La surprise repose surtout sur le nom de l’équipe, qui s'appellera désormais Mirage Scouts, et son logo. L’équipe féminine abandonne le cœur qui s’envole pour d'autres ailes, soit celles de l’oiseau de Mirage, qui adopte les couleurs rose et mauve du logo de Sailor Scouts.

Le nouveau logo de l'équipe de sport électronique Mirage Scouts arbore les mêmes couleurs que l'équipe d'origine, Sailor Scouts. Photo : Northern Arena

La mission de Mirage Scouts demeurera la même que celle qui a établi les bases de Sailor Scouts, c’est-à-dire de permettre à un maximum de femmes de jouer de manière compétitive afin de réduire la disparité dans le milieu du sport électronique , peut-on lire dans le communiqué.

Je suis un fervent défenseur de la diversité dans l’industrie du jeu vidéo et du sport électronique, et l’arrivée des Scouts dans nos rangs va nous permettre d’en faire plus pour ses joueuses passionnées. Une citation de :Carl-Edwin Michel, PDG de Northern Arena

Northern Arena souhaite élever les joueuses à un niveau supérieur en les soutenant financièrement dans leur carrière professionnelle, une nouveauté pour celles qui s’adonnaient jusqu’ici à ce sport bénévolement.

Véronique Bouffard, qui a cofondé l’organisation Sailor Scouts avec Stephanie Yan, enfilera le chapeau de directrice de sport électronique de Mirage Scouts.

Je n’aurais jamais pu imaginer un aussi heureux dénouement à notre histoire, lorsque nous avons lancé ce projet, il y a de cela bientôt cinq ans. Une citation de :Véronique Bouffard

Pour moi, c’est un véritable rêve qui se réalise que de savoir qu’il y aura désormais une équipe professionnelle et féminine de sport électronique active au Québec , poursuit-elle.

De nouvelles équipes féminines

Si Sailor Scouts détenait trois équipes compétitives, dont deux du jeu Overwatch et une de Valorant, voilà que Mirage Scouts intégrera une quatrième branche avec le titre Rainbow Six Siege.

Dans Rainbow Six Siege, les joueurs incarnent des policiers et des militaires spécialisés dans les situations critiques comme les prises d'otages et les attentats terroristes. Photo : Ubisoft

Ce jeu, édité à Montréal par Ubisoft, est une signature pour l’équipe professionnelle masculine de Mirage, qui en affronte d'autres à l'heure actuelle à Las Vegas dans le but de se rendre au Six Invitational, l'événement international ultime de sport électronique pour Rainbow Six Siege.

L’équipe professionnelle de Rainbow Six Siege sera composée des joueuses GaleneR6s, TheMonstergurl, tabbyr6s, idkcavi et airotciv_tv.