Les certificats vaccinaux, un fouillis qui a besoin d'être démêlé

Cette décision a remis à l'avant-plan tout le débat autour des certificats et des passeports vaccinaux ainsi que le droit du secteur privé d'y aller de ses propres règles.

Pour l’instant, rien n'empêche le secteur privé d'agir ainsi, affirme Vardit Ravitsky, professeure de bioéthique à l'Université de Montréal. Tout comme un magasin ou un restaurant peut refuser de servir une personne qui ne porte pas de souliers, une entreprise privée peut imposer des règles quant à la vaccination.

Déjà, dans certains pays, des entreprises exigent une preuve vaccinale. Par exemple, à Oracle Park, le stade qui accueille les Giants de San Francisco, et à Citi Field, qui accueille les New York Mets, les spectateurs doivent présenter une preuve vaccinale numérique. Les partisans de l’Euro 2020 doivent faire de même pour assister aux matchs à Wembley.

Par contre, la bioéthicienne s’attend à ce que les entreprises qui imposent une preuve vaccinale pour l'accès à leurs services soient appelées à défendre leur décision en cour lors des prochains mois.

Le secteur privé va s’essayer, puis il y aura des personnes qui vont être en colère et qui vont contester en cour, en invoquant une forme de discrimination ou une violation de la Charte des droits et libertés, avertit-elle. Les gens trouveront des raisons d’intenter des poursuites et la cour devra trancher.

Or, ces entreprises auront peut-être alors de la difficulté à défendre en droit la légitimité de leurs règles, estime la bioéthicienne, car elles ne les imposent pas nécessairement pour le bien commun.

Si le gouvernement adopte un passeport ou certificat vaccinal, c’est basé sur des recommandations de santé publique et ça tombe sous l’égide des lois de santé publique, c’est fait pour le bien commun, rappelle-t-elle. Mais quand une entreprise le fait, le contexte est très différent.

Elles veulent montrer qu'elles sont responsables et pour rassurer leurs clients. Ça, c’est pour l’intérêt commercial, pas pour l’intérêt public. Une citation de :Vardit Ravitsky, Université de Montréal

Au stade Wembley, les spectateurs des matchs de l'Euro 2020 doivent présenter une preuve vaccinale ou un test négatif pour entrer. Photo : action images via reuters / JOHN SIBLEY

Au Canada, peu d’entreprises privées ont emboîté le pas jusqu'ici et Mme Ravitsky croit qu’il serait beaucoup plus difficile pour les Canadiens d’accepter de telles restrictions.

Nous sommes très sensibles à la question de l'équité , dit-elle, en ajoutant que ces entreprises s’exposent à des poursuites pour discrimination.

Le gouvernement doit jouer son rôle

La bioéthicienne Vardit Ravitsky estime de fait que ces types de certificats adoptés par le secteur privé créent une forme de discrimination et que les gouvernements doivent intervenir et imposer des limites sur la forme et la durée de ces interdictions.

C’est une chose de bloquer des activités de luxe comme aller au restaurant, aller voir un spectacle, mais c’est une autre de limiter l’accès aux activités quotidiennes comme aller à l’épicerie. Une citation de :Vardit Ravitsky, Université de Montréal

Les États-Unis ne semblent pas pour l'instant vouloir s'engager dans cette voie. Le président américain Joe Biden a d'ailleurs déclaré que le gouvernement n'émettra pas de certificat vaccinal et que la décision revient au secteur privé.

Selon un sondage de l’Université d'État de l'Arizona, jusqu’aux deux tiers des entreprises disent qu’elles exigeront une preuve vaccinale de leurs travailleurs. Déjà, Delta Airlines exige que toute nouvelle recrue soit vaccinée.

Mais d’autres pays, voyant les dérapages possibles, ont choisi d'offrir un cadre.

En Suisse, le certificat COVID est nécessaire pour assister à de grands rassemblements et pour entrer dans des clubs dans les zones rouges. En zone orange, il serait utilisé si la situation épidémiologique se dégradait. Le certificat pourrait alors être utilisé pour limiter l’accès aux bars, aux restaurants, aux manifestations, aux rassemblements sportifs et culturels, dans les lieux de loisirs et de divertissement aux détenteurs du certificat. Photo : Reuters / DENIS BALIBOUSE

En Israël, les centres commerciaux, les bibliothèques, les musées, les cafés et certains lieux de culte sont ouverts à ceux qui peuvent montrer qu’ils ont reçu une dose. Les gyms, les événements sportifs et culturels, les restaurants (avec réservation) sont ouverts pour ceux qui ont une attestation de double vaccination ou de rétablissement.

En Italie, le gouvernement émet un certificazione verde (certificat vert) qui permet aux personnes vaccinées d’assister à de grands rassemblements comme des mariages, des concerts et des festivals, ainsi que dans les clubs.

Au stade Petco Park à San Diego, on a établi des zones pour les personnes vaccinées. Photo : Reuters / MIKE BLAKE

Vardit Ravitsky croit que, dans les prochains mois, les gens devront vivre avec un ensemble d’exigences puisque chaque entreprise, chaque pays et chaque province utilisera le certificat vaccinal de façon différente.

Certains l’exigeront pour aller au restaurant, d’autres pour aller à l’école, même pour travailler. Chaque entreprise, chaque juridiction aura des priorités différentes et une vision différente, rappelle-t-elle. Certains voudront l’imposer aux commerces, mais pas aux écoles, d’autres ne voudront pas l’imposer sachant que le taux de vaccination est déjà très élevé dans une région.

Aussi, estime-t-elle, la meilleure façon d’éviter tout ce chaos avec les passeports et certificats vaccinaux est de se faire vacciner.

Si nous sommes de bons citoyens et nous sommes solidaires, nous n’aurons pas besoin de ces mesures coercitives. Une citation de :Vardit Ravitsky, Université de Montréal

D’ailleurs, plusieurs entreprises offrent plutôt des incitatifs financiers pour encourager leurs employés à se faire vacciner. Amazon offre un bonus de 100 $ aux nouvelles recrues vaccinées; American Airlines offre une journée de congé et un bonus de 50 $; Starbucks offre quatre heures de travail payées pour se faire vacciner.

Au Canada, des entreprises offrent des rabais et des cadeaux aux clients vaccinés. Par exemple, Olymel offre 50 $ aux employés vaccinés et d’autres entreprises offrent plus de 250 $ comme incitatif financier.

Oui, pour un passeport vaccinal pour voyager

Si Mme Ravitsky n’est pas chaude à l’idée d’un certificat de vaccination pour les activités quotidiennes, elle croit qu’un passeport vaccinal pour voyager est indispensable.

Nous devons arriver à un consensus, à une certaine cohérence, sinon ce sera très difficile de voyager , avertit-elle.

Surtout, dit-elle, les pays devront arriver à une entente pour accepter tous les vaccins approuvés par l’Organisation mondiale de la santé, même si certains pays ne les ont pas autorisés.

Sinon, de nombreux voyageurs seront mal pris.

Elle donne l'exemple de son mari, originaire de l’Irlande. Il souhaitait visiter sa famille, mais on lui a dit que le vaccin AstraZeneca n’est pas valide, affirme-t-elle. Donc là, il est pris pour se magasiner le vaccin Pfizer.

Mme Ravitsky dit que ce genre d’incohérences complique la situation pour les citoyens, qui n'ont pas toujours le choix du vaccin offert. On dit aux Canadiens de prendre n’importe quel vaccin, parce qu’ils sont tous bons. Et voilà que d’autres pays les refusent , déplore la bioéthicienne.

Ce message contradictoire contribue à l'hésitation de la population, croit-elle.

Elle craint qu’en exigeant un vaccin plutôt qu’un autre, ces passeports créeront une forme de nationalisme vaccinal. Déjà on le voit avec certains pays qui indiquent les vaccins dont ils ne veulent pas.

C'est donc dans un souci de cohérence que la Royal Society au Royaume-Uni a proposé une douzaine de critères nécessaires  (Nouvelle fenêtre) pour l'adoption d'un passeport vaccinal.

Les experts de cette institution proposent notamment que la portée des passeports vaccinaux soit proportionnelle aux objectifs de santé publique visés et que leur usage soit bien défini.

Elle propose aussi que soient bien établies la durée et la portée des mesures (ex. : réviser la nécessité du passeport après six mois).

L’adoption d’un standard international est tout aussi primordiale. Le passeport doit tenir compte des différents vaccins et doit être modifié en fonction de leur efficacité variable contre les variants émergents.

Parmi les autres critères :