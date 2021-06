Une clinique de fertilité à Moncton compte accueillir davantage de patients

L’entreprise Fertility Partners, qui compte dix cliniques de fécondation in vitro au Canada, est devenue la semaine dernière propriétaire de la clinique Conceptia, dont la clientèle se disait laissée pour compte depuis des mois.

Conceptia a cessé l’hiver dernier d’accepter de nouveaux patients et de recevoir ceux qui vivent à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Entre-temps, la liste d’attente s’est allongée et elle compte quelque 600 personnes, selon le Dr Andrew Meikle, PDGprésident-directeur général de Fertility Partners. Au rythme auquel la clinique fonctionnait auparavant, il estime qu’il aurait fallu de deux à trois ans pour desservir toutes ces personnes.

Conceptia est l’une des deux cliniques du genre en Atlantique. L’autre, qui se nomme Atlantic Assisted Reproductive Therapies, se trouve à Halifax. Elles ont chacune une longue liste d’attente. Par conséquent, bien des gens dans la région se rendent jusqu’en Ontario ou en Alberta pour recevoir leurs traitements.

Le Dr Andrew Meikle, PDG de Fertility Partners, entreprise propriétaire de la clinique Conceptia, espère doubler la capacité d’accueil de cette dernière en un an et réduire la liste d’attente pour ses services en Atlantique. Photo : Gracieuseté/The Fertility Partners

Le Dr Meikle juge que la région de l’Atlantique est n'est desservie adéquatement en ce domaine et il espère améliorer les choses. Il dit acheter du nouvel équipement de laboratoire et embaucher plusieurs infirmières, ce qui permettra à Conceptia d’accélérer ses procédures. Des changements sont aussi apportés aux dossiers pour que les patients puissent communiquer avec la clinique en ligne. Et la clinique accueillera en novembre un ou une endocrinologue en plus.

Andrew Meikle espère tout d’abord doubler la capacité de la clinique pour soigner de 250 à 300 personnes d’ici un an. Il espère augmenter la capacité d'accueil dans les années suivantes pour en desservir de 400 à 500 par an.

Environ 80 % des patients actuels proviennent du Nouveau-Brunswick, 15 % de l’Île-du-Prince-Édouard et 5 % de la Nouvelle-Écosse, indique le Dr Meikle. En augmentant la capacité d’accueil, il espère pouvoir aussi desservir des familles de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Dr Meikle estime qu’il y a maintenant de l’espoir pour les familles qui pensait devoir attendre des années pour obtenir leur première consultation.

Une bonne nouvelle, selon un organisme national

L’achat de la clinique par son entreprise est bien reçu par l’organisme Fertility Matters Canada qui milite pour un meilleur accès aux traitements de fertilité.

La directrice générale de cet organisme national, Carolynn Dubé, habite à Moncton. Selon elle, la région de l’Atlantique a désespérément besoin d’un plus grand soutien en ce domaine. Un couple sur six, souligne-t-elle, connaît des problèmes d’infertilité.

Puisque Conceptia n’acceptait plus de nouveaux patients depuis quatre ou cinq mois, il n’y avait qu’une clinique pour traiter des milliers de personnes, explique Mme Dubé.

Carolynn Dubé dit avoir discuté de changements souhaitables avec les dirigeants de Fertility Partners. Il est facile de travailler avec eux et ils sont à l’écoute du milieu, souligne-t-elle.

Les tarifs de Conceptia ne changent pas

Les tarifs de Conceptia n’augmentent pas malgré tous les investissements, assure Andrew Meikle. Si la clinique accueille plus de patients, il y a plus de revenus pour appuyer ces investissements, explique-t-il.

Le prix de base d’un cycle de fécondation in vitro chez Conceptia demeure 7350 $, ce qui ne comprend pas les médicaments qui coûtent aussi des milliers de dollars.

Carolynn Dubé espère que tout cela attire l’attention sur les problèmes d’infertilité dans la région. Elle souligne que seuls le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard offrent à leurs résidents une certaine aide financière en la matière.

Carolynn Dubé, directrice générale de l’organisme Fertility Matters Canada, estime qu’un investissement dans les services de fertilité en Atlantique est souhaitable. Photo : Gracieuseté/Carolynn Dubé

Les patients de Terre-Neuve-et-Labrador qui doivent prendre l’avion pour se rendre à l’une ou l’autre des cliniques du genre en Atlantique paient en plus des coûts considérables pour le transport, indique Mme Dubé.

Les coûts de ces services touchent de façon disproportionnée des membres de la communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer qui ont aussi besoin d’aide en la matière, ajoute-t-elle.

Les problèmes d’infertilité, souligne Mme Dubé, ne se limitent pas aux femmes. Ils touchent aussi l’ensemble de la population.

Carolynn Dubé conclut que les changements annoncés pour la clinique Conceptia sont un pas dans la bonne direction et que cela va donner espoir à bien des gens.