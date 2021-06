La population respecte les règles sanitaires selon le Dr Aubin

Les gens sont capables de faire leur part des choses. Je trouve qu’ils ont du gros bon sens. Ce que je vois lorsque je circule, les gens conservent beaucoup de mesures de protection , indique le Dr Aubin.

Le directeur régional de la santé publique demande quand même aux personnes qui n’ont pas reçu leurs deux doses de vaccin d’éviter les rapprochements. C’est pour ça qu’on encourage beaucoup les gens à avoir leur deuxième dose, explique-t-il. C’est vraiment ça qui va nous immuniser et nous permettre certains rapprochements.

Variant Delta

Le Québec a pu, jusqu’à maintenant, éviter une propagation importante du variant Delta. Il y a tout de même un risque selon le Dr Aubin. On peut s’attendre à ce qu’il rentre éventuellement. C’est pour ça que la deuxième dose est importante parce que c’est la deuxième dose qui va nous protéger contre ce variant-là , ajoute le directeur régional de la santé publique.

Certains pays où un bon pourcentage de la population a reçu deux doses de vaccins, comme le Royaume-Uni et Israël, connaissent une recrudescence des cas de coronavirus en raison du variant Delta.

Vaccination chez les jeunes

La vaccination chez les 18-29 ans continue d’avancer dans la région. On a dépassé les 70 %. On est plus aux alentours de 72-73 %, donc ça commence à être proche du 75, ça va bien , estime Donald Aubin.

Les jeunes de 12-17 ans ne peuvent toujours pas devancer la prise de rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin. Des études sont en cours afin de déterminer quand il sera possible de le faire.