Favoriser l'inclusion des personnes handicapées grâce à la danse

Le projet a été élaboré en collaboration avec des organismes travaillant auprès des personnes handicapées dans la région. Les cours de danse seront offerts à partir de septembre.

Selon le directeur de l’École Destroismaisons, François Landry, l’offre de danse adaptée constitue un outil d’intervention efficace pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap.

On est dans le bien-être, on est dans le plaisir, on leur permet de se connecter avec leur rythme intérieur, on va les amener à faire des spectacles avec nous aussi.

François Landry compte aussi développer la danse inclusive : faire danser ensemble des personnes ayant un handicap et des personnes n'en ayant pas, une nouvelle facette de la danse adaptée , selon lui.

Pour mettre en branle ce projet, l’équipe enseignante de l’École Destroismaisons a suivi une formation à Montréal, chapeautée par le Réseau d’enseignement de la danse. Un guide d’activités sera d’ailleurs disponible.

Le programme est né grâce à l’obtention d’une aide financière de 20 000 $ provenant du programme Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec.