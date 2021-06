Des centaines d'écoles et commerces fermés en raison de la chaleur en C.-B.

La vague de chaleur extrême qui sévit en Colombie-Britannique mène à la fermeture de centaines d'écoles, de commerces et même de certains centres de vaccination.

Au cours du week-end, des températures records dépassant les 40 degrés Celsius ont été observées dans plusieurs régions de la province, et Lytton a battu un record de chaleur canadien.

Écoles fermées

Au Conseil scolaire francophone (CSF), le transport scolaire et tous les cours sont suspendus dans les écoles suivantes :

Jules-Verne

Navigateur

Norwal-Morisseau

Rose-des-vents

Anne-Hébert

des Colibris

des Voyageurs

La Vérendrye

Gabrielle-Roy

Deux-rives

Des Pionniers-de-Maillardville

Océane

Grands-cèdres

Victor-Brodeur

Beausoleil

Les aiglons

La passerelle

La vallée

André-Piolat

Collines-d’or

Sentiers-Alpins

La décision a été prise en consultant les informations de santé et sécurité de la province, affirme le directeur général du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , Michel St-Amant.

En entrevue à l'émission Phare Ouest, il a invité les parents à se rendre sur le site web où les informations sont mises à jour régulièrement.

Les écoles des conseils scolaires de Vancouver, de Mission, de North Vancouver, de West Vancouver, de Coquitlam, de Port Coquitlam, de Port Moody, d'Anmore, de Maple Ridge, de Pitt Meadows, d'Abbotsford, de Langley, de Delta, de New Westminster, de Sun Peaks, de Burnaby, de Richmond et de Sea to Sky seront également fermées lundi.

Dans le district scolaire de Qualicum, sur l’île de Vancouver, les cours sont optionnels.

Les écoles de Mission et de North Vancouver rouvriront mardi. Pour sa part, le conseil scolaire de Vancouver (VSB) doit envoyer des informations supplémentaires aux parents d’élèves lundi.

La vague de chaleur extrême frappe particulièrement fort en Colombie-Britannique, où un grand nombre de bâtiments publics n'ont pas de climatisation en raison du climat habituellement tempéré.

D’après le météorologue Armel Castellan, d’Environnement Canada, un dôme de chaleur s'est formé au-dessus de l’Ouest canadien, que le vent n’arrive pas à déplacer. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des vaccins reportés

Sur l'île de Vancouver, les rendez-vous vaccinaux prévus dimanche et lundi à l'aréna Eagle Ridge et au centre sportif Archie Browning sont reportés.

Les températures élevées et le manque de climatisation ont des effets sur la sécurité de nos patients et de notre personnel , indique la régie de la santé Island Health dans un communiqué.

Les personnes touchées par cette mesure seront contactées par les autorités sanitaires.

Commerces fermés

Plusieurs attraits touristiques et commerces seront fermés lundi.

Les jardins Butchart Gardens, une destination touristique populaire à Victoria, a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux qu'ils ne rouvriront pas avant mercredi matin.

La microbrasserie Yellow Dog Brewing, à Port Moody, ferme jusqu’à nouvel ordre pour la sécurité de ses employés et de ses clients.

À Vancouver, les marchés fermiers des quartiers Kitsilano et Mount Pleasant ont fermé tôt dimanche.

Environnement Canada prévoit que la vague de chaleur devrait durer jusqu'à mercredi dans le Grand Vancouver.

Lundi, les températures baisseront légèrement à Vancouver pour atteindre un maximum de 28 degrés Celsius près de l'eau. À Victoria, les températures pourraient de nouveau atteindre 37 degrés Celsius la même journée.