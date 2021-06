Le peuple de la rivière : l’importance des noms autochtones

La Première Nation crie de Chapleau a récemment consulté les membres de la communauté pour déterminer si le nom autochtone Si pi we Ininiwak, qui signifie peuple de la rivière , serait un nom plus significatif.

Les membres estiment qu’un nom autochtone refléterait davantage l’histoire et l’identité de la communauté.

Nous n’avons pas de lien culturel et identitaire avec le mot Chapleau. Notre nom devrait refléter notre héritage en tant que descendants des Cris des marais. Une citation de :Keith Corston, Première Nation crie de Chapleau

Chaque année, les Cris de Chapleau se rassemblent et célèbrent la récolte culturelle près du lac Mushkwasheewee Saakaaeekaa.

Pourtant, si l’on inscrit le nom de ce lac dans les cartes de navigation, on ne trouve rien. Dans la région et pour la population, ce lac est plutôt connu sous le nom de lac Racine.

Le chef Keith Corston, de la Première Nation crie de Chapleau. Photo : la 38e Groupe-brigade du Canada

Nous n’avons pas fait de demande formelle pour changer le nom , explique le chef Keith Corston.

Mais nous tenons à utiliser le nom ancestral de ce lieu. Nous n'aurions jamais dû arrêter de l’utiliser. Une citation de :Chef Keith Corston, Première Nation crie de Chapleau

Puiser dans la richesse des noms autochtones

Au Canada, on estime que plus de 30 000 toponymes officiels sont d’origine autochtone, et depuis quelques années, la Commission de toponymie du Canada et de l'Ontario collabore avec les groupes autochtones pour rétablir davantage de noms ancestraux.

L'Île Maltby dans la région de Parry Sound s'appelle maintenant l'Île Yonnondio, un nom d’origine huronne qui signifie Belles montagnes. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

Le site web de Ressources naturelles Canada explique qu’utiliser des noms autochtones pour les lieux permet de revitaliser les langues, la culture et le savoir autochtone, tout en infusant le paysage canadien de noms qui ont des racines culturelles et environnementales plus profondes.

Un mouvement en marche

Partout au Canada, les communautés autochtones se mobilisent pour recueillir les noms des lieux.

Le Grand Conseil des Cris du Québec, l'Eeyou Istchee, a développé une base de données géographique contenant environ 20 000 noms de lieux traditionnels.

Le site contient également des détails sur l’histoire linguistique et culturelle des noms.

La carte générale du territoire Crie au Québec Photo : Radio-Canada / Capture d'écran - portail géographique de la nation Crie du Québec

Un expert sur le sujet est Steve de Roy, cartographe autochtone avec plus de vingt ans d'expérience. Il est cofondateur du groupe Firelight, une association de cartographie autochtone internationale.

L'an dernier, près de 850 personnes ont complété la formation virtuelle offerte par l'association.

Cartographier, c'est important, puisque ça permet aux communautés autochtones de raconter l'histoire. Une citation de :Steve de Roy, cartographe Anishnaabe et cofondateur du groupe Firelight

Bien prononcer les mots

Les langues autochtones appartiennent à une différente famille linguistique que le français et anglais, et certains allochtones craignent de faire des erreurs lorsqu'ils utilisent les noms autochtones.

Steve de Roy est un cartographe anishnaabe et cofondateur de la collective de cartographie autochtone. Photo : Site web de la collective de cartographie autochtone

Si tu n'arrives pas à prononcer le nom, c'est que tu n'as pas suffisamment essayé , lance Steve de Roy en riant.

Il faut faire ses devoirs, apprendre et être ouvert. Il faut être conscient des différentes perspectives sur le territoire et reconnaitre ce fait au quotidien. C'est une question de respect.

Le rôle des allochtones

Daniel Rück est professeur d’histoire à l’institut de recherche et d’études autochtones à l’Université d’Ottawa.

En tant que personnes non autochtones, nous pouvons prendre l’initiative et découvrir les noms historiques des lieux en consultant les communautés autochtones. Ce n’est pas aux Premières Nations de faire le premier pas, rappelle-t-il.

Nous pouvons prendre l’initiative pour réparer les dommages causés. Une citation de :Daniel Rück, professeur d'histoire à l'institut de recherche et d'études autochtones à l'Université d'Ottawa

Renommer les lieux et retrouver les noms des individus s’inscrit également dans les recommandations du rapport de vérité et de réconciliation.  (Nouvelle fenêtre)