Une femme et un enfant perdent la vie dans un accident à Caplan

Une femme de 26 ans et un enfant en bas âge ont succombé à leurs blessures après un accident survenu à Caplan, lundi matin. Une troisième personne, également un enfant, lutte toujours pour sa vie.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), une collision frontale entre une voiture et un fardier s'est produite vers 7 h 30 sur le boulevard Perron Est.

Le véhicule circulait en direction ouest, et pour une raison inexpliquée, la conductrice du véhicule a dévié de sa trajectoire pour se retrouver en sens inverse au même moment où arrivait le camion , explique le sergent Claude Doiron de la SQ, qui précise que ces informations ont été recueillies auprès de témoins.

Les services d'urgence ont eu recours aux pinces de désincarcération pour extirper les trois occupants de la voiture, qui ont ensuite été transportés à l'hôpital.

Lundi matin, la Sûreté du Québec (SQ) avait déclaré que ces trois personnes étaient dans un état grave, avant de confirmer en milieu d'avant-midi que deux d'entre elles avaient perdu la vie.

Le camionneur, pour sa part, n'a subi que des blessures mineures.

Le boulevard Perron est fermé pour une durée indéterminée dans le but de permettre au spécialiste en reconstitution de la SQSûreté du Québec de déterminer les causes et les circonstances de la collision.

Aucun élément criminel n'est envisagé par les policiers.