La communauté de Windsor-Essex se mobilise pour la campagne Miracle du 27 juin

Plus de 5000 bénévoles ont participé à la campagne Miracle du 27 juin dans Windsor-Essex dimanche qui a connu un grand succès dans la communauté.

Je pense que c'est plus que l'année dernière, même à cause de l'énergie, l'engagement a été incroyable. Nous allons aider des milliers et des milliers de familles dans le besoin dans Windsor-Essex , souligne l'organisateur de l'événement, Matt Hernandez.

C'est la deuxième année que les résidents de la région sont appelés à mettre sur leur pas de porte des denrées non périssables pour les membres de la communauté plus démunis.

Des milliers de denrées ont été acheminées vers 40 centres de tri.

L'an dernier à pareille date, environ 916 500 kg de nourriture avaient été collectés, indique l'organisation.

Il avait fallu sept semaines et quelque 1200 bénévoles pour trier toute la nourriture ramassée qui avait entièrement acheminé au centre WFCU.

Pour faciliter les opérations cette année, les denrées triées sont entrepposer dans 10 sites qui ont été prêtés par des entreprises et organismes locaux.

Grâce à la participation de toutes les organisations qui s'occupent des personnes qui en ont le plus besoin, nous allons pouvoir distribuer cette nourriture beaucoup plus rapidement cette année , précise M. Hernandez.

Selon lui, la distribution devrait commencer dès la semaine prochaine.

La collecte Miracle du 27 juin vise à amasser des denrées non périssables pour les banques alimentaires de Windsor-Essex Photo : CBC/Sonya Varma

Des dons pour une année

Cette collecte géante constitue une aide précieuse pour les banques alimentaires de la région.

Les denrées collectées en 2020 ont duré presque une année entière, explique June Muir, PDG de l'organisme UHC Hub of Opportunities, anciennement connu sous le nom de Unemployed Help Centre (UHC).

Notre objectif est de faire durer la nourriture, parce que nous ne recevons pas beaucoup de dons en ce moment... donc cette nourriture est si utile et c'est vraiment un miracle aujourd'hui parce que nos étagères commencent à être vides , poursuit-elle.

Parmi les milliers de dons, environ 68 000 kg de denrées ont été amassés dimanche au centre commercial Roundhouse à Windsor seulement. Les aliments vont être dirigés vers l'une des 15 banques alimentaires du réseau des banques alimentaires de Windsor-Essex.

Selon Matt Hernandez, tous ceux qui ont participé à l'événement de cette année peuvent être extrêmement fiers .Pour les résidents qui voudraient encore participer à la campagne, il est possible d'apporter les dons à un point de dépôt indiqué sur le site Web de l'événement ou d'envoyer un message au groupe sur Facebook.

Avec des informations de CBC