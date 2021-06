Un temps des fraises hâtif au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cette saison prématurée est causée par plusieurs facteurs. On a eu un printemps qui était très hâtif avec peu de neige indique le copropriétaire de la ferme Maraîcher du premier rang de Roberval, Mathieu Parent. La fonte des neiges s’est passée quand même assez rapidement. Après ça, il y a eu de bonnes chaleurs, donc on a pu enlever la paille plus tôt. La croissance des plans est donc arrivée plus tôt aussi.

Les fortes quantités de pluie des derniers jours n’auront pas trop d’impacts sur les plans de fraises selon Mathieu Parent. On va voir plus dans les prochains jours les dommages que ça peut faire, explique-t-il. Les fruits n’étaient pas tout à fait mûrs donc ça ne peut pas faire de gros dommages non plus.

Périodes de gel

Les périodes de gel du mois de mai ont peu affecté les plans de fraise à la ferme Maraîcher du premier rang. Quelques pertes ont quand même été remarquées. Seulement les variétés plus hâtives qui étaient en fleur ont subi quelques dommages, mais je peux estimer ça à presque 5 % de perte. Donc, c’est très peu , souligne Mathieu Parent.