La SPA Estrie se prépare à accueillir les animaux orphelins

Jusqu’à maintenant en 2021, nous avons admis une trentaine d'animaux parce qu’ils ne sont pas acceptés par les nouveaux propriétaires. Ce type d'abandon est malheureux, parce que l’animal est bien chez lui , signale la porte-parole de la SPA Estrie, Tamara Neely.

Au micro de l’émission Par ici l’info, elle mentionne toutefois que le déménagement du refuge permet d’accueillir plus d’animaux.

Nous avons plus d’espace. Nous n’en refusons pas. On se prépare à cette vague. De la fin du printemps à la fin de l'été, c'est une période plus achalandée avec le fait que les animaux vont plus à l'extérieur et qu’ils sont en période de reproduction , mentionne Mme Neely.

Tamara Neely de la SPA Estrie rappelle qu’il y a eu aussi un engouement pour l'adoption d'animaux de compagnie avec la pandémie de COVID-19.

Ça nous indique qu’il y a plus d'animaux dans la communauté. Évidemment, on se prépare à cette réalité d’être prêt à accueillir plus d’animaux , explique la porte-parole de la SPA Estrie.

Elle mentionne qu’il faut tenter de communiquer avec son nouveau propriétaire notamment en présentant le CV de son animal pour tenter d’éviter de s’en départir.

Il y a une tendance où les animaux sont moins bien acceptés dans leur logement. Nous essayons de faire de la sensibilisation. Nous essayons d'ouvrir le dialogue. Il n’y a pas de solution miracle. Une citation de :Tamara Neely, SPA Estrie

Avec les températures chaudes et humides prévues, elle invite les propriétaires à faire attention aux coups de chaleur pour les animaux.