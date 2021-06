Le temps très chaud et humide se poursuit dans les Maritimes

Les résidents de certaines régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent s’attendre à du temps très chaud et humide, selon Environnement Canada.

Des avertissements de chaleur sont à nouveau en vigueur, lundi, pour le centre et le sud du Nouveau-Brunswick où la température peut atteindre 31 degrés Celsius avec un indice d'humidité variant de 36 à 40.

Le temps chaud et humide devrait se poursuivre sur ces régions jusqu’à mardi, estime le service météorologique national.

En Nouvelle-Écosse, dans les régions du centre et de l’ouest, la température peut atteindre 33 degrés Celsius lundi et 31 degrés mardi, avec dans les deux cas un indice d'humidité variant de 36 à 39, prévoit Environnement Canada.

La chaleur extrême affecte tout le monde et ses risques sont plus grands pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou qui font de l'exercice à l'extérieur, rappelle Environnement Canada.

On a encore des alertes de chaleur, alors je veux que les gens soient protégés contre la chaleur aujourd’hui et dans les prochains jours , souligne la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell.

La Dre Russell recommande aux gens de bien s’hydrater et de vérifier si leurs voisins se portent bien durant ces conditions.