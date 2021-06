Pont Pierre-Laporte : les travaux de réfection se mettent en branle

Avec une seule voie ouverte dans chaque direction, qui plus est des voies réduites à 3,3 m de largeur, un ralentissement majeur de la circulation était attendu.

À 5 h 30, l’autoroute 20 Est était déjà congestionnée entre le kilomètre M312 et le pont Pierre-Laporte, a indiqué le ministère des Transports (MTQ).

Une heure plus tard, c’était au tour de l’autoroute Henri-IV Sud d’être à l’arrêt entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le MTQ continue de recommander à la population de privilégier le télétravail et d’éviter les déplacements interrives non essentiels. Les personnes qui doivent absolument se traverser sont quant à elles invitées à bien planifier leurs déplacements, à utiliser le transport en commun ou encore le transport actif (marche, vélo, etc.).

Une deuxième phase de ces travaux, visant à refaire la chaussée du pont, se tiendra du 8 au 18 août 2021. En dehors des deux phases de travaux, des opérations d’inspection et d’entretien seront effectuées, de soir ou de nuit, tout le long de la saison des travaux routiers.