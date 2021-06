Se réjouir du passage en zone verte et ne pas s'emballer

Le Québec vire au vert sur le plan sanitaire, lundi. Et ce n’est pas pour déplaire dans la Capitale-Nationale.

Le passage en zone verte, c’est celles et ceux qui l’ont déjà connu qui en parlent le mieux.

En vacances à Québec, Nicole Duchesne, de Jonquière, ne liste pas seulement tout ce que cela signifie, quelles nouvelles règles entrent en vigueur. Elle vante surtout les conséquences sur l’état d’esprit.

Ça nous permet d’être moins stressés, plus relax. On a l’impression de ne plus être en prison. Une citation de :Nicole Duchesne

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a changé de couleur il y a huit jours. Depuis ce lundi, c’est l’ensemble du Québec qui est concerné, notamment les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Exemple concret, atteindre le palier vert vous autorise à vous rassembler en intérieur jusqu’à 10 personnes, et jusqu’à 20 personnes en extérieur (comme une cour arrière). Ces mêmes limites s’appliquent également dans les bars et les restaurants.

Certains assouplissements sont effectifs depuis vendredi. Pour les sports extérieurs, 50 adeptes de l’activité physique ont maintenant le droit de s'entraîner ensemble ou de s’affronter lors de matchs, sous le regard de 50 spectateurs. En salle, ces seuils sont divisés de moitié.

Dans les lieux de culte, 250 personnes peuvent désormais être accueillies. Il en est de même pour un mariage ou un enterrement. Toutes n’assisteront cependant pas aux réceptions qui suivent généralement et où seulement 50 organisateurs et invités pourront se réunir.

Faire la fête

Sabrina Mageau, de Québec, ne cache pas son soulagement.

On va pouvoir se retrouver un peu plus. Ça va donner un peu plus de libertés , se réjouit-elle.

Jean Robert affiche le même enthousiasme. Lui aussi habite dans la Capitale-Nationale.

On va en profiter pour célébrer quelques fêtes qui sont passées , prévoit-il.

Mais ce passage en zone verte ne rime pas avec sortie de crise.

Claude Chabot l’assure : Quand tout le monde sera vacciné, ça va être fini.

Avec les informations de Hadi Hassin