Une crise de santé dentaire guette la région, selon la santé publique de Sioux Lookout

Le manque d'accès aux soins d’un dentiste pendant la pandémie entraîne de graves conséquences dans ces communautés, a déclaré Janet Gordon, cheffe de l'exploitation de l'autorité. Celle-ci a déclaré qu'il y a déjà eu un décès évitable, qui, selon elle, est dû à une infection dentaire entraînant une septicémie et des complications.

Des centaines d'autres personnes attendent des soins urgents dans les communautés du Nord qui dépendent de professionnels dentaires qui se déplacent d’une région à l’autre. Ces personnes doivent se déplacer à l'extérieur de leur communauté pour obtenir des soins si des dentistes ne se rendent pas dans les communautés, a déclaré Mme Gordon. Elle a ajouté que cela inclut une longue liste d'enfants qui attendent des opérations chirurgicales.

Je pense que la situation est certainement désastreuse, pour tous les groupes d'âge , a-t-elle déclaré.

Je pense... qu'avant la [pandémie], les services offerts à un grand nombre de nos communautés étaient de piètre qualité. [...] Pendant la [pandémie], il n'y avait aucun service fourni.

Selon Mme Gordon, Services aux Autochtones Canada n'a fait parvenir aucun service dentaire dans les communautés de sa région de toute l’année 2020, exception faite des mois de novembre et décembre.

L'autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout demande au gouvernement fédéral d'améliorer l'accès aux services dentaires dans les communautés et de fournir un soutien à l'autorité pour ouvrir une nouvelle clinique dentaire située à Sioux Lookout.

Dans une déclaration écrite, Services aux Autochtones Canada a répondu rester déterminé à travailler avec l'autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout pour améliorer l'accès aux services dentaires.

On y ajoute que, depuis novembre, les services dentaires destinés aux Premières Nations se sont intensifiés et que, tout au long de la pandémie, le programme des Services de santé non assurés a continué de couvrir les services dentaires et le transport médical des patients admissibles.

Entre le 4 novembre 2020 et le 2 juin 2021, les dentistes et les hygiénistes dentaires sous contrat avec le programme ont effectué 89 visites communautaires dans 26 communautés, fournissant des soins à 7158 patients , peut-on lire dans le communiqué.

De plus, du 2 décembre 2020 au 17 juin 2021, 182 enfants ont été traités dans le cadre du programme de chirurgie dentaire du centre de santé Meno Ya Win à Sioux Lookout.

Mme Gordon a déclaré que des renvois vers des soins urgents ont été possibles pour certains patients, mais qu'un nombre insuffisant de personnes reçoivent des soins en temps opportun.

Elle a déclaré qu'une nouvelle clinique dentaire est une priorité, car celle qui était gérée par les Services autochtones du Canada ne peut pas rouvrir en raison de problèmes structurels de longue date.

L'ouverture d'une nouvelle clinique constituerait également la première phase de ce que l'autorité considère comme un objectif à plus long terme, à savoir la transition vers la gestion des services dentaires par les Premières Nations elles-mêmes, a-t-elle ajouté.

Dans la déclaration écrite fournie à CBC News, Services aux Autochtones Canada a déclaré qu'il continuait d'explorer les options permettant à l'autorité sanitaire d'établir une installation dans laquelle les services dentaires seront fournis et de faciliter une plus grande propriété et un plus grand contrôle de la prestation des services de santé par les Premières Nations et les organisations autochtones .

Avec les informations de CBC News