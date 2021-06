De potentielles fouilles archéologiques au Parc de la Rivière Gentilly

Le Grand conseil de la nation Waban-Aki, qui regroupe les communautés abénaquises de Wôlinak et d'Odanak, mène à l'heure actuelle une étude de potentiel archéologique au parc.

C’est un endroit très peu bouleversé par le temps et donc, on a des fortes chances de retrouver les traces de ces occupations passées là sur le territoire du parc , précise Louis-Vincent Laperrière-Désorcy, assistant-archéologue au Grand conseil.

L'étude va donc permettre d'identifier des endroits où des artefacts autochtones pourraient être retrouvés.

On va vraiment se baser sur l'étude des sols, la géologie, la topographie locale, les anciens cours d'eau, mais aussi au niveau historique, les anciennes cartes, les archives tout ça, pour essayer de voir où est-ce qu'il y aurait pu avoir des occupations en théorie sur le territoire , explique Louis-Vincent Laperrière-Désorcy.

Une fois cette première étape franchie, de petites fouilles pourraient commencer cet automne dans près de 15 sites différents. Le tout en collaboration avec le Parc de la Rivière Gentilly et le Grand conseil de la nation Waban-Aki.

C’est à partir de cet automne que, peut-être, on va plus s’enligner à savoir qu’est-ce qu’on a ici, quelle histoire on a à présenter parc. À partir de là, c’est une question d’années, peut-être, avant qu’on aille au fond des choses , mentionne Sébastien Jubinville, agent de communication et marketing du Parc.

Si ces recherches sont concluantes, le Grand conseil pourrait demander au gouvernement de classifier des portions du parc comme sites archéologiques.

D’après le reportage de Marc-Antoine Bélanger