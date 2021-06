Première fin de semaine satisfaisante pour le Fesitvoix

Les gens étaient au rendez-vous malgré le mauvais temps et ont respecté les règles sanitaires mises en place par la santé publique.

On a essayé de créer des expériences différentes par scène puis on se demandait comment les gens allaient se comporter là-dedans. On n’a que des bons mots, des mots de remerciements. Les gens se sentent à l’aise, se sentent en sécurité et du coup, ils peuvent vivre leur expérience de festival à 100% , raconte le directeur général du Festivoix, Thomas Grégoire.

Pour la troisième journée du Festivoix, Luc De Larochellière et les Soeurs Boulay, avec en première partie James Forest, ont offert des prestations. Le dernier spectacle de la soirée a accueilli Eman et Vlooper, deux membres du groupe Alaclair Ensemble.

Les spectacles de Luc De Larochellière et des Soeurs Boulay affichaient complet, il y a une semaine.

Pour Luc De Larochellière, il s'agissait du premier retour sur scène depuis un an et demi. Le spectacle a marqué les 30 ans de l'album Sauver mon âme, qui aurait dû être présenté en tournée depuis plusieurs mois.

« Heureux, nerveux parce que, l’air de rien, même si ça fait 35 ans, à peu près, que je fais ça, lorsqu’on est arrêtés longtemps, il y a une part de nous qui se demande : "est-ce que je sais encore faire ça?" »

C’était également le premier spectacle de James Forest depuis deux ans. Il a présenté des chansons tirées de son nouvel album All Shades of Purple sorti au mois de mai dernier.

Les spectacles reprennent mercredi soir avec Ariane Moffatt et ont lieu beau temps, mauvais temps.

Avec les informations de Magalie Masson