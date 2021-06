Les habitants de la Rive Sud en partie prêts pour les travaux sur le pont

Certains ont pris les devants et se sont arrangés en conséquence. D’autres ignoraient que le chantier débutait. C’est le cas de Marcel Jean-Marie qui en l’apprenant est tombé des nues.

Dimanche matin, Marcel Jean-Marie n'avait pas réalisé que les travaux du pont Pierre-Laporte commençaient le soir même. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Seigneur, mais comment le monde va s’organiser?

Passé l’effet de surprise, l’homme est mis devant le fait accompli et s’y résout.

C’est plate, c’est vraiment dérangeant. Mais qu’est-ce qu’on peut faire? Y a pas grand-chose qu’on peut faire.

À un autre moment

Ces travaux ne sont pas au goût de tout le monde et irritent quelques esprits.

Ils auraient dû planifier ça y a un an quand tout était fermé.Ça aurait été plus facile pour le trafic, y en avait pas de trafic , s’emporte Patrice Dallaire.

Patrice Dallaire est de ceux qui pensent que les travaux du pont Pierre-Laporte auraient dû être programmés à un autre moment. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Lui a peu de chances d’être pris dans les embouteillages, il vit et travaille sur la Rive Sud. Une de ses amies n’est pas dans cette situation.

Elle va essayer de prendre les transports en commun mais elle ne sait pas ce que ça va donner , confie-t-il.

Tout comme Patrice Dallaire, Rémi Bélanger n’est, en théorie, pas concerné par la réfection de la chaussée du pont : il travaille dans la Beauce.

Rémi Bélanger estime qu'il est nécessaire d'entretenir le réseau routier. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Mais sa conjointe, elle, doit se rendre à Québec les jours de semaine pour raisons professionnelles. Son employeur s’est montré accommodant.

Il lui propose de commencer plus tôt le matin, genre à 5h et de partir à 13h ou 14h pour éviter le trafic.

Rémi Bélanger comprend la nécessité de ces travaux. Il considère qu’ on n’a pas le choix d’entretenir notre réseau routier en bon état .

Pour sa part, Arthur Perrault ne mâche pas ses mots.

On sait que ça va être le bordel!

Arthur Perrault s'est arrangé pour être sûr de ne pas devoir prendre le pont Pierre-Laporte pendant la durée des travaux. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Il travaille dans le terrassement. Ses collègues et lui ont anticipé.

On a pris nos contrats pour rester sur la Rive Sud. On reviendra sur la Rive Nord après les travaux et pareil en août.

Arthur Perrault est bien informé. Après le chantier qui prendra fin le 7 juillet, un autre est programmé du 8 au 18 août.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette