L'année de tous les défis pour les déménageurs

La crise du logement, la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation du prix des matériaux de construction, voilà des défis de taille qui sont venus teinter l'année des déménageurs.

Alors que la demande est élevée, Nadia Fredette qui a déménagé de la métropole vers l'Estrie a dû réserver plusieurs mois d'avance les services de son déménageur.

Nous, ça a commencé en mars, c'est à ce moment-là qu'on a réservé les déménageurs. On vient de Montréal donc on arrive nouvellement dans la région de l'Estrie , décrit la cliente.

Cette forte demande se conjugue avec des ajustements constants, en raison de l'industrie de la construction qui est bouleversée par la hausse du prix des matériaux. Les retards engrangés viennent nécessairement affecter le quotidien des déménageurs.

Le déménagement va très bien, c'est juste que tout est plus compliqué parce qu'avec le retard justement des constructions, faut beaucoup entreposer. Une citation de :Martin Langlois, président Déménagement Martin

En pénurie de main-d'œuvre

Alors que les affaires vont bien pour ces déménageurs, cette demande peut s’avérer un couteau à double tranchant en situation de pénurie de main-d’œuvre.

Avec une demande augmentée des déménagements avec le marché immobilier qui bouge beaucoup. Et on le mélange avec manque de main-d'œuvre, alors ça nous amène des défis un petit peu différents que les années précédentes , souligne Mike Bédard, propriétaire de Déménagement Roy et Martineau.

Alors que les compagnies de déménagement ont le vent dans les voiles, d’autres se tournent plutôt vers leurs proches. Les assouplissements des règles sanitaires sont les bienvenus.

D'après le reportage d'Arianne Béland