Pédaler pour célébrer la fin de l’année scolaire

Bien installés sur leurs vélos décorés de rubans et de paillettes, les élèves des écoles Wolseley, Laura Secord et Mulvey, à Winnipeg, ont participé à un défilé dimanche matin afin de célébrer la fin de cette deuxième année scolaire en temps de pandémie.

Toute la communauté est sortie rouler dans la rue , s'enthousiasme le président du conseil des parents de l'école Mulvey et organisateur du défilé, T’ai Pu. On profite les uns des autres, on profite du beau temps.

L'événement en est déjà à sa deuxième édition.

L’année dernière, Mike Bennett, un membre de la communauté, a spontanément décidé d’organiser un défilé à vélo parce qu’on était en plein COVID-19, que l’été arrivait et qu’il voulait faire quelque chose pour célébrer la communauté , explique M. Pu.

À la différence du premier défilé, les participants de cette année ne sont pas partis d’un point de départ en cohorte. Chacun avait le choix de rouler comme bon lui semblait le long de la rue.

On voulait que les gens se sentent à l’aise de porter ou non un masque, de se distancier des autres, de ne rouler qu’à proximité de leur famille, etc. , raconte l’organisateur.

Pas de grand rassemblement pour ce défilé, mais bel et bien des retrouvailles très attendues par les enfants qui ont terminé leur année scolaire en ligne.

C’est très chouette parce qu’on peut voir des gens même s’il y a la pandémie , témoigne Ariana Shevchenko, finissante de 6e année à l’école Laura Secord. On retrouve les copains et on peut voir nos profs parce que beaucoup d’entre eux sont venus pour nous voir.

L'événement est également le bienvenu pour Ariana qui n’a pas pu fêter la fin de son primaire comme elle l’aurait souhaité.

On a eu notre certificat et on a pu signer le grenier de l’école, mais ce n’était pas très chouette parce qu’il n’y avait personne qui nous regardait. Il n’y avait que notre professeur et le professeur de gym.

Pour la jeune étudiante, la matinée a été l’occasion idéale de revoir ses amis avant les vacances et sa rentrée à l’école secondaire. Ça va être dur de laisser mes amis et d’en trouver de nouveaux, mais j’ai hâte. J’espère qu’on refera le défilé l’année prochaine.

Cette année, le défilé avait pour thème Un futur fabuleux, de magnifiques vélos .

T'ai Pu est ravi de voir que de nombreux participants ont joué le jeu jusqu'au bout.

J'ai vu des looks incroyables! Une des familles a mis de la musique à fond, tous leurs vélos et leurs casques étaient décorés, ils ont mis des costumes. C’est très cool , s’émerveille M. Pu.

Les participants ont également pu participer à un petit jeu-concours pour animer la matinée.

On a accroché des lettres sur les trois écoles le long de la rue , explique l’organisateur. Les participants devaient noter toutes les lettres et reconstituer la petite phrase pour participer au tirage et gagner des prix.

L'événement a fait le bonheur des enfants, comme des parents.

C’est super de célébrer la fin de cette année difficile de façon festive , dit Myriam Gouthiere, professeur à l’école Laura Secord et mère d’une écolière. Je pense que s’il n’y avait pas la COVID-19, le défilé aurait encore plus de succès!

Un avis partagé par T’ai Pu.