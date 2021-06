LHJMQ : une fin de semaine haute en émotion pour les Cataractes de Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont connu une fin de semaine assez tranquille, n’ayant que deux choix lors des trois premiers tours.

Beaucoup de travail se cache toutefois derrière cette accalmie, assure le recruteur en chef et directeur général adjoint de l’équipe, Mario Carrière.

Ç'a été difficile pour les joueurs de hockey, ç'a été très difficile pour les recruteurs aussi. [...] On a eu à peu près quatre meetings de dépisteurs pour venir à bout et terminer notre liste.

Malgré tout, ça ne les a pas empêchés de mettre la main sur Jordan Tourigny, un défenseur originaire de Victoriaville des Estacades de Trois-Rivières, avec la neuvième sélection de l'encan.

Un défenseur moderne, non sans rappeler son frère cadet Miguel Tourigny qui s’aligne avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

C’était un moment inoubliable, j’ai très hâte de commencer l’année. [...] C’est vraiment les journées les plus merveilleuses de ma vie. Je ne pense pas que je pouvais demander mieux , a avoué Jordan, au sujet du repêchage, mais aussi de l’accession des Canadiens de Montréal à la finale de la Coupe Stanley, 24 heures auparavant.

Le principal intéressé était d’ailleurs très heureux de rester près de la maison.

C’est plaisant, ma famille, ma mère, surtout, va être très heureuse que son p’tit garçon soit pas trop loin de la maison.

D’ailleurs, Jordan Tourigny a enfilé pour une toute première fois l’uniforme des Cataractes, le soir du 25 juin.

C’est que le capitaine des Cataractes et ami de la famille, Mavrik Bourque, était sur place lors de la soirée et, par simple hasard, avait un chandail de l’organisation qui traînait dans sa voiture.

Tourigny a donc pu enfiler le chandail de sa nouvelle formation sous le regard de son prochain capitaine.

Les Cataractes ont aussi fait un autre heureux, dans la région, samedi. Le gardien de Trois-Rivières Alexis Cournoyer a lui aussi eu le bonheur de voir Shawinigan prononcer son nom lors du 13e tour.

Au moment d’apprendre la nouvelle, il était en plein quart de travail. Rapidement, sa mère est venue le chercher pour célébrer.

[Le repêchage de] la LHJMQ, ça arrive rien qu’une fois et il faut en profiter. Donc, on en a profité avec la famille et puis je suis allé voir tous les gens de ma famille pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Tourigny et Cournoyer vont tenter de se tailler une place avec les Cataractes la saison prochaine, mais pour l’instant, ils profitent du plus beau moment de leur jeune carrière.