Trois frigos en libre-service à Rivière-du-Loup, pour prendre ou donner

Le Carrefour d'initiatives populaires a été mandaté pour ce projet qui vise à éviter la surconsommation.

Des légumes, des petits pains, des croissants, de la viande surgelée et même des guimauves. Le frigo du quartier Saint-Ludger était relativement bien garni, dimanche.

En ce qui concerne les plats préparés, seuls ceux des professionnels de la restauration sont acceptés. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

L’agente en sécurité alimentaire au Carrefour d'initiatives populaires, Véronique Bourassa, explique que les frigos sont accessibles à tous.

Je n'ai pas besoin d'être une personne vulnérable, une personne moins favorisée, pour prendre une laitue. Je peux passer, et voir ça, wow et prendre une laitue. Une citation de :Véronique Bourassa, agente en sécurité alimentaire au Carrefour d'initiatives populaires

Donner plutôt que jeter

Quand on part en vacances et qu’on sait qu'on a des légumes dans le frigo et qu'ils vont être moches en revenant, [c’est bien de] développer le réflexe d'aller les porter dans un des frigos partagés , suggère Véronique Bourassa.

La propriétaire de la boulangerie Fleur de farine de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Julie Robertson, a saisi l'occasion pour donner ses invendus avant sa fermeture hebdomadaire.

Pour moi ce n'est pas grand-chose d'apporter une dizaine de pains par rapport à toute la quantité qu'on peut faire , explique-t-elle.

Les frigos sont accessibles à l'extérieur, protégés des intempéries. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Si beaucoup de petites entreprises ou plus grosses en surplus ou des quantités qui n'ont pas nécessairement besoin ça fait que ça sera distribué , ajoute la boulangère. C'est le fun, ça amène un caractère humain.

Quant aux citoyens qui découvrent l'initiative, ils sont plutôt enthousiastes, comme Marc Lesage.

Je suis assez sensibilisé maintenant à ne pas jeter n'importe quoi en termes de nourriture. Je pense que c'est intéressant, c'est à encourager. Il faut s'inspirer de mesures comme ça.

Pratique pour les résidents de villages éloignés

Deux nouveaux frigos viennent aussi d'être installés dans des villages plus éloignés, à Saint-Épiphane et à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Légumes frais à cueillir pour tous. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Il y a des municipalités où il y a seulement un dépanneur, des gens avec moins de mobilité, des aînés dont la mobilité diminue , rappelle Véronique Bourassa. C'est d'apporter, si on veut, des aliments là-bas.

À côté des frigos, des bacs à légumes ont également été installés et certains citoyens ont proposé d'ajouter quelques rangs de légumes dans leurs jardins.

On s'attend dans la saison des récoltes d’avoir de beaux arrivages de légumes dans les frigos , prévoit l’agente en sécurité alimentaire.

D’après le reportage de Fabienne Tercaefs