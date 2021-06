Un bilan positif pour l'édition 2021 du festival Regard

On a été chanceux il a fait beau pour le présentiel et moins beau pour le numérique , raconte joyeusement Mme Riou.

Environ 1260 personnes se sont inscrites à la plateforme en ligne pour découvrir le catalogue de films.

C'est une première expérience pour une version en ligne et aussi une première expérience pour une version extérieure. C'est des premières fois qui se déroulent bien , se réjouit la directrice générale.

L' organisation se penchera d'ailleurs sur les éléments à garder de cette plus récente expérience.

La version plein-air et en été, on aimerait expérimenter une version plus estivale dans le futur , dit-elle, en rappelant que l'édition 2022 reviendra en mars.

Lundi, l'organisation annoncera le gagnant du prix du Public. Plusieurs projections hors festival sont prévues au courant de l'été.