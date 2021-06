Invasion de chenilles spongieuses à Nicolet : la mairesse n'est pas inquiète

Ces insectes, facilement reconnaissables grâce à leurs longs poils et leurs petites taches rouges et bleues, se reproduisent à grande vitesse au Parc écomaritime de l’Anse-du-Pont.

Les causes? L’hiver clément et le printemps hâtif qui ont frappé la région, cette année. Ces deux facteurs réunis ont permis aux œufs d’éclore en plus grand nombre.

Leur présence importante a étonné quelques visiteurs et habitués du parc, dont Daniel Normand.

Tu pouvais pas mettre un pied nulle part sans en écraser ou même des fois, tu te promenais et tu passais sur la passerelle où il y a des arbres et des branches qui viennent au-dessus de la passerelle, tu voyais descendre ça comme des fils d’araignée. Beaucoup de monde partait et on disait "vous avez une, deux, trois chenilles dans le dos, bougez pas!"

Sous surveillance

La présence de la chenille spongieuse est surveillée de près à Nicolet, car l'insecte a ravagé plus de 600 000 hectares de forêt en Ontario, en 2020.

L’entomologiste, Jean-Pierre Bourassa, se fait toutefois rassurant. S’il faut s’attendre à des pertes de feuilles chez les feuillus, les arbres devraient survivre.

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, abonde en ce sens.

Quelques arbres ont perdu plusieurs feuilles. Sauf que ce qu’on nous dit, c’est qu’il faut que cet élément-là soit répété sur plusieurs années pour vraiment avoir des dommages qui sont permanents.

Toutefois, précise la mairesse, si la situation se répète lors des deux ou trois prochaines années, la problématique pourrait devenir inquiétante.

Nicolet planche sur des solutions

La Ville de Nicolet ne compte pas utiliser d’insecticide pour contrer la prolifération des spongieuses, mais elle n'exclut pas de trier les œufs dans les arbres.

La présence des chenilles sera suivie de près, car la situation pourrait s'aggraver au rythme des changements climatiques.

Avec les informations de Jacob Côté