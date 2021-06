L’Ontario ordonne aux églises mennonites de Chatham-Kent de se conformer aux lois

Le gouvernement de l'Ontario a émis une ordonnance judiciaire obligeant un groupe d'églises mennonites de Chatham-Kent, en Ontario, à respecter les règlements sanitaires en vigueur sous peine d'amendes et de sanctions potentielles.

Presque tous les dimanches des deux derniers mois, la police de Chatham-Kent a porté des accusations contre les membres de trois églises mennonites pour avoir enfreint les limites de taille des rassemblements prévues par la Loi sur la réouverture de l'Ontario. Au total, 16 accusations ont été portées.

Jeudi, le gouvernement a émis l'ordonnance du tribunal.

Selon le pasteur Peter Dyck, au début de la pandémie, les églises mennonites Old Colony étaient fermées. Mais M. Dyck a décidé de rouvrir les portes de ses lieux de culte malgré les lois parce que nos membres veulent venir à l'église .

C'est la principale raison pour laquelle nous avons dit : "Non, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons voir si nous pouvons avoir le service avec une participation minimale". Et, bien, généralement, il y a plus de gens [à l’église] que ce qui est permis.

Sept accusations ont été portées contre des membres d'une église à Wheatley. Une autre église à Dresden fait face à cinq accusations. Une troisième église, celle-ci à Charing Cross, fait face à quatre accusations.

La police a d'abord visité les services le dernier dimanche d'avril, puis a déposé des accusations pendant les huit semaines suivantes, jusqu'au 13 juin.

Pendant la majeure partie de cette période, la règle provinciale était que les services religieux en intérieur ne pouvaient compter plus de 10 personnes.

Les accusations les plus récentes ont été portées en vertu de la première étape de la feuille de route de la réouverture de l'Ontario, qui limite les services religieux intérieurs à 15 % de leur capacité.

