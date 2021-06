La Saskatchewan annonce 48 nouveaux cas de COVID-19, aucun décès supplémentaire

Les autorités sanitaires de la Saskatchewan annoncent 48 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire dimanche

Parmi les nouveaux cas, 5 proviennent de la région de Saskatoon et 9 de Regina.

Dimanche, la province compte 77 patients hospitalisés, dont 10 aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 48 754 Saskatchewanais ont contracté la COVID-19. Parmi eux, 549 d'entre eux sont toujours considérés comme étant actifs.

Les deux plus grandes villes de la province, Saskatoon et Regina, comptent respectivement 123 et 118 cas actifs.

Le gouvernement signale par ailleurs avoir détecté un total de 178 cas du variant Delta depuis son apparition dans la province.

En date de vendredi 1295 tests de dépistage ont été réalisés. Ce qui porte le total provincial à 912 713 tests depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, la province a administré 22 308 doses de vaccins administrées samedi, dont 6743 à Saskatoon et 4761 à Regina.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 115 288 doses ont été administrées.