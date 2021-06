La Première Nation de Lac La Ronge effectuera à son tour des fouilles au radar

Pendant 40 ans, de 1907 à 1947, un pensionnat pour Autochtones était établi au sein de la communauté.

Tom Roberts, un résident de La Ronge, a lui-même passé sept ans comme pensionnaire dans l’établissement de Prince Albert.

Je suis triste, blessé et en colère , témoigne-t-il. Ce qui s’est produit [dans les pensionnats] n’aurait jamais dû arriver. Malgré tout, je ne suis pas surpris. Des histoires circulaient… Les aînés nous en ont parlé.

M. Roberts et d’autres membres de la communauté ont d’ailleurs déjà commencé le travail afin de retrouver les tombes anonymes.

Ce qui me blesse le plus, c’est lorsque je pense aux parents qui attendaient le retour de leurs enfants après avoir passé dix mois au pensionnat , dit-il. Ils attendaient et ne voyaient pas leurs enfants descendre de l’avion ou de l’autobus. "Où sont mes enfants?", devaient-ils se demander...

Encore aujourd’hui, de nombreux parents ne savent pas comment leurs enfants sont décédés. Ils ne savent pas où leurs enfants sont enterrés. Une citation de :Tom Roberts, résident de La Ronge et ancien pensionnaire

C’est un poids que ces parents ont dû porter toute leur vie. C’est donc normal que les événements des dernières semaines soient difficiles à vivre. Mais cette douleur se transformera un jour ou l’autre en deuil.

Tom Roberts recommande aujourd’hui aux personnes souffrant de l’héritage des pensionnats pour Autochtones de venir passer du temps sur le territoire afin d’apaiser leur souffrance.

De nombreuses personnes vivent avec cette colère et cette douleur , explique-t-il. La seule chose qui semble pouvoir apaiser leur détresse, c’est l’alcool et la drogue, mais ce n'est pas une solution à long terme. Nous avons besoin de psychologues. Nous avons besoin de programmes pour nous aider à faire notre deuil.

M. Roberts reconnaît que la découverte de nouvelles tombes anonymes sera difficile pour plusieurs membres de la communauté. Or, il croit malgré tout qu’il est important de dévoiler la vérité afin de rendre possible une véritable réconciliation.

Je ne suis pas certain de ce qui va arriver. Nous devons nous y préparer. Nous sommes un peuple résilient, nous y arriverons.

En plus du pensionnat de Lac La Ronge, de nombreuses personnes de la Première Nation aimeraient que l’orphelinat de Timber Bay soit également reconnu comme un pensionnat.

L'orphelinat a été en fonction de 1952 à 1994.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti