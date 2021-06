Comment le Yukon a gagné plus de doses de vaccin anti-COVID-19 qu'il n'en a perdues

De plus, le personnel de vaccination du territoire a réussi à gagner 873 doses supplémentaires par rapport aux doses livrées. Ces dernières ont été acquises en obtenant une 11e dose d’une fiole qui en contient 10.

Ce bilan positif a nécessité une planification minutieuse, affirme Marija Pavkovic, qui gère le programme d’immunisation du Yukon.

Cette planification commence par la gestion de la durée de vie des fioles de vaccins en fonction de la température. Dans un réfrigérateur, un vaccin de Moderna, le principal utilisé de janvier à avril 2021, peut vivre jusqu’à 30 jours. À température ambiante, il a une durée de vie de 12 heures.

Une fois que [la fiole] est à température ambiante, il n'y a pas de retour en arrière

Marija Pavkovic, directrice du programme d’immunisation du Yukon

Sur les 137 doses jetées, 116 doses n'ont pas pu être utilisées à temps, 12 ont été inutilisées en raison d'une contamination de l'aiguille, cinq en raison d'un dysfonctionnement de l'aiguille. Aucune raison n'a été fournie pour les quatre restantes.

Des doses perdues, neuf étaient du vaccin d'AstraZeneca et 128 étaient du vaccin de Moderna.

La faute aux absents

Les personnes qui n’honoraient pas leur rendez-vous sont la principale raison que des doses ont été perdues.

Si les clients ne se présentent pas à leur rendez-vous [sans prévenir], il est très difficile de prédire la quantité de vaccin que vous devez décongeler , explique Mme Pavkovic. Si une personne ne peut pas venir, il est mieux de reporter le rendez-vous, comme cela les autorités sanitaires peuvent le considérer dans leur planification.

Le jeu du hasard

L’autre raison de ne pas utiliser des doses peut être due à la chance, comme de devoir ouvrir une fiole contenant 10 doses alors qu’il ne reste qu’un patient à servir. Neuf doses seraient dans ce cas-ci perdues.

Si une clinique de vaccination avait lieu le jour suivant, le personnel pouvait demander à la personne de se représenter le lendemain, dit Marija Pavkovic.

Lorsque le temps le permettait, des fioles décongelées et non utilisées ont aussi été transportées vers d’autres lieux de vaccination le même jour. Cela a été le cas pour des fioles ouvertes à Carcross, Carmacks et Haines Junction, qui ont été emportées à Whitehorse.

Le tout doit être fait avec beaucoup de minutie, commente Mme Pavkovic. Ce vaccin est assez délicat que le secouer peut le rendre inefficace , dit-elle.

Avec les informations de Steve Silva (Nouvelle fenêtre)