La réouverture de la frontière canado-américaine espérée au N.-B. et au Maine

Dans la municipalité de Fort Kent au Maine, située tout près de la Communauté rurale de Haut-Madawaska au Nouveau-Brunswick, les gens traversent régulièrement la frontière en temps normal, pour faire des achats. Mais cette libre circulation entre les deux communautés s’est abruptement arrêtée en mars 2020 à cause de la pandémie.

Il y a beaucoup de monde du Canada qui vient de ce côté-ci pour aller au restaurant, pour aller dans les magasins et ces affaires-là, qui ne sont pas venus. Alors ces revenus -là sont partis, souligne Dona Saucier, directrice de la chambre de commerce de Fort Kent.

Le groupe Westco de Saint-François-de-Madawaska œuvre dans le domaine de la production avicole au Canada et aux États-Unis. Depuis quinze mois, les restrictions à la frontière empêchent les dirigeants de visiter leurs installations américaines.

Nous achetons par Zoom. Les gens se promènent dans l’usine avec leur tablette électronique, puis ils nous montrent où va notre argent. C’est difficile à gérer , admet Thomas Soucy, PDG du Groupe Westco.

Des assouplissements en juillet ?

Dès le 6 juillet, les voyageurs entièrement vaccinés n’auront plus à effectuer la quarantaine obligatoire à leur retour au Canada.

Jusqu’au 21 juillet, cela s’applique aux déplacements essentiels seulement, mais cela pourrait changer selon Ottawa, ce qui redonne espoir à Thomas Soucy. Je suis actuellement en train de faire la planification pour être capable d’aller à New York, d'aller rencontrer des gens, et aussi dans le Midwest, puis commencer à faire des affaires comme on le faisait auparavant.

Toutefois, Dona Saucier se dit sceptique.

On a hâte et on veut que ça arrive au mois de juillet, mais on ne planifie pas pour ça vraiment là. À cause que ça se fait repousser toutes les fois. Une citation de :Dona Saucier, directrice, chambre de commerce de Fort Kent

En attendant, les affaires transfrontalières vont demeurer difficiles, avec les inconvénients que les gens de la région vivent depuis près de quinze mois.

