Le rabbin Reuven Bulka, leader de la communauté juive d’Ottawa, est décédé

Le rabbin Reuven Bulka, un leader et une figure importante de la communauté juive d’Ottawa, est décédé à l’âge de 77 ans.

La congrégation Machzikei Hadas, où M. Bulka était rabbin émérite et chef spirituel depuis 1967, en a fait l’annonce, dimanche matin.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons que le rabbin Dr Reuven Bulka est mort tôt ce matin , a écrit le rabbin Idan Scher à la congrégation par courrier électronique.

En janvier, on apprenait que M. Bulka avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas et du foie avancé et inopérable.

Une personne remarquable et juste

En juin, l’émission de radio Ottawa Morning de CBC a mené une entrevue avec le rabbin à propos de ses 50 années de service auprès de la communauté.

Pour moi, la chose la plus importante est que les gens devraient se poser la question aussi tôt que possible dans leur vie : "Qu’est-ce que je peux faire pour rendre ce monde meilleur ?" , avait confié M. Bulka à l’animatrice Robyn Bresnahan. Comme ça, quand vous quittez ce monde, en regardant en arrière, vous vous dites "C’est un petit peu mieux parce que j’y étais".

La présidente de la Fédération juive d’Ottawa, Andrea Freedman, a soutenu, dans un courriel, que M. Bulka était une personne remarquable et juste .

Dans la même déclaration écrite, Mme Freedman a souligné plusieurs des accomplissements de celui-ci. Elle a mentionné qu'il a reçu la clé de la Ville, qu'il a été un extraordinaire collecteur de fonds, qu'il était présent dans les médias nationaux. Dr Reuven Bulka a aussi été l'auteur de nombreux livres a été récipiendaire de l’Ordre du Canada.

Selon Mme Freedman, ce qui rendait le rabbin encore plus remarquable était son impact sur son entourage et la gentillesse qui démontrait aux autres.

Ce n’est pas exagéré de dire qu’il a fait sentir à des milliers de personnes qu’elles étaient les personnes les plus importantes au monde , a-t-elle ajouté.

La mort de notre cher rabbin est particulièrement dure, parce que, pour la première fois, pour plusieurs d’entre nous, il n’est pas là pour nous aider à traverser la douleur , a-t-elle poursuivi.

Le maire d’Ottawa a aussi réagi à l’annonce de la mort du rabbin sur Twitter. Je suis profondément attristé par la mort du rabbin Bulka. Il était un leader communautaire et religieux exceptionnel qui a passé sa vie à rassembler les gens et à lutter contre le racisme , a-t-il écrit avant d'ajouter que la Ville a récemment renommé un parc en son honneur dans le quartier Alta Vista.

Une cérémonie en mémoire du rabbin se tiendra à New York et sera diffusée en direct à 16 h, dimanche. Un enterrement privé pour sa famille aura lieu en Israël.

Avec les informations de Joseph Tunney, CBC