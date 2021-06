Les Roughriders déclarent une perte financière de 7,5 M$ en raison de la pandémie

En 2020, le club de football avait déclaré une perte nette beaucoup moins élevée de 210 064 dollars.

Selon le rapport financier des Roughriders, l'annulation de la saison 2020 de la Ligue canadienne de football a entraîné une chute spectaculaire de 74 % des revenus d'exploitation totaux du club.

Les revenus sont descendus à 10,3 millions de dollars en 2020-21 alors qu’ils étaient de 39,6 millions de dollars en 2019-20.

Sur les revenus de la saison, 3,9 millions de dollars proviennent des programmes du gouvernement fédéral, tels que la subvention salariale canadienne à l'emploi et la subvention d'urgence du Canada pour le loyer.

Par ailleurs, les dépenses d'exploitation du club ont diminué. Selon les dirigeants des Roughriders, la réduction des coûts est due à l'annulation de la saison et à des économies de dépenses dans tous les domaines, notamment une réduction de plus de 30 % du nombre d'employés et des réductions de salaire.

La saison 2021 raccourcie des Roughriders doit débuter au début du mois d'août.

La LCFLigue canadienne de football a publié un calendrier de 14 matchs qui se terminera par le championnat de la Coupe Grey en décembre.

Le premier match des Roughriders aura lieu au Mosaic Stadium de Regina le 6 août contre les Lions de la Colombie-Britannique. Il s'agit du premier de trois matchs consécutifs à domicile pour l'équipe de Regina.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti