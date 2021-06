Les parties de soccer et de baseball sont de retour en Estrie

La saison débute dimanche alors que la municipalité de Windsor accueille 53 clubs de soccer. Plus de 2000 personnes se sont rendues sur les lieux pendant la fin de semaine.

C'est le sourire aux lèvres que les jeunes sportifs ont retrouvé le terrain et leurs coéquipiers, ce qui les motive plus que jamais à rattraper le retard accumulé.

On le voit, les jeunes cherchent leurs repères en début de match, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué et on n'a pas eu beaucoup d'entraînement depuis le début de la saison.

En raison de la pandémie, nombreux sont les jeunes qui n'ont pas pratiqué leur sport l'été dernier, que ce soit en raison des mesures sanitaires ou de l'incertitude entourant la saison.

Il y avait plusieurs mesures difficiles à respecter chez les U4 à U8, donc il y a plusieurs clubs qui n'ont pas tenu d'activités pour cette clientèle-là, l'année dernière , explique Catherine Gosselin, la coordonnatrice aux compétitions à Soccer Estrie.

S'ils étaient moins nombreux en 2020, ces jeunes font un retour marqué dans les clubs cette année.

Le nombre de membres cette année a atteint près de 90 % de celui qui était enregistré avant la pandémie, soit environ 5000 jeunes.

C'est aussi le grand jour pour les Expos de Sherbrooke qui affrontent les Castors d'Acton Vale à l'occasion du premier week-end d'activités de la Ligue de baseball majeur du Québec.

Pour l'occasion, 500 spectateurs sont permis au stade Amédée-Roy, soit 2 sections de 250 personnes. C'est deux fois plus que l'an dernier, mais moins qu'avant la pandémie.

Des installations sanitaires ont été aménagées sur place par la Ville de Sherbrooke.

On a moins de monde et plus de frais, mais on fait du baseball pour l'amour du sport et non pour faire des sous.

Une citation de :Robert Legault, porte-parole des Expos de Sherbrooke