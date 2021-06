Les meilleurs basketteurs du Phénix de Nicolas-Gatineau compétitionneront aux États-Unis

Qu'autant de basketteurs gatinois aient été sélectionnés parmi les meilleurs espoirs de niveau secondaire au Québec pour rejoindre cette équipe de haut niveau est impressionnant en soi. Qu'ils soient tous de la même école secondaire n'est pas un hasard, selon Jean-Charles Daoust, coordonnateur du programme de basketball du Phénix de Nicolas-Gatineau.

C'est une reconnaissance de la maturité du programme et du sérieux qu'on a mis pour avoir de bons intervenants au cours des trois à cinq dernières années. On a essayé de mettre une structure plus rigoureuse autour des athlètes et force est de croire que ça a porté ses fruits , constate-t-il.

Lorsque Chris Boucher a décidé de s'associer à cette initiative, il avait pour objectif de démontrer à la planète basketball que ce ne sont pas les joueurs de talent qui manquent au Québec.

Que son nom soit le logo de l'équipe, c'est une certaine pression, parce qu'il ne faut pas bousiller son nom et c'est une fierté de [le] porter , estime Alexis Laforest, l'un des joueurs sélectionnés.

CB Elite aspire à être le meilleur programme de basketball estival au Québec. Photo : Facebook : CB Elite

Du 7 au 22 juillet prochain, les équipes des différents groupes d'âge du CB Elite prendront la direction des États-Unis pour y disputer un tournoi à Atlanta et un autre à Orlando.

C'est sûr que c'est vraiment excitant, parce que c'est quand même une équipe vraiment bonne. On va pouvoir voyager cet été, donc c'est une belle opportunité de pouvoir faire cette équipe-là et vivre une expérience nouvelle , se réjouit Isaac Pierre-Louis, fier représentant du Phénix.

Chez nos voisins du Sud, les Gatinois seront confrontés à un niveau de jeu qui promet d'être très relevé et surtout, des adversaires qui ont pu s'entraîner dans des conditions moins restrictives au cours de la dernière année.

Ce sont de bons joueurs aux États-Unis, c'est sûr, mais je crois qu'on va pouvoir se débrouiller si on travaille fort , évalue pour sa part Ludovic Tournier.

La tâche va être très difficile, mais on s'entraîne pour gagner des matchs , renchérit Alexis Laforest.

En prévision des tournois estivaux, les entraînements avec le reste de leur équipe ont lieu à Montréal. Ça demande beaucoup de temps aux joueurs et à leurs familles, mais ça permet de solidifier leur complicité.

On a une pratique le samedi et une le dimanche, donc à chaque fin de semaine on part à Montréal. On dort à l'hôtel le samedi soir, alors c'est sûr que les parents jouent un grand rôle là-dedans , reconnaît Nickolas Daoust, qui faisait déjà partie du CB Elite l'an dernier.

Lorsqu'ils prendront l'avion pour aller disputer leurs tournois, ces jeunes auront un bref avant-goût de la vie professionnelle de Chris Boucher. Qui sait? Peut-être que l'un d'eux portera lui aussi l'uniforme des Raptors de Toronto un de ces jours.

Avec les informations de Christian Milette