Neuf nouvelles infections de COVID-19 à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) affiche un bilan stable au front des décès attribuables à la COVID-19, se chiffrant à 591.

Pour l’heure, 106 personnes sont toujours atteintes de la maladie, selon SPOSanté publique Ottawa .

Parmi elles, six sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

À l’échelle provinciale, l’Ontario signale 287 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès supplémentaires, dimanche.

Quatre millions d’Ontariens sont maintenant complètement vaccinés.

Au Québec, la santé publique ne publie désormais plus de bilan quotidien les samedis et dimanches. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais suit la même cadence.

Les nouvelles infections à la COVID-19 confirmées au courant de la fin de semaine seront donc intégrées dans la mise à jour de lundi.