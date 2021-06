Grève des infirmières du Manitoba évitée après une entente avec la province

L'accord prévoit le recours à l'arbitrage exécutoire si les négociations n'aboutissent pas.

Selon une déclaration du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, l’entente mentionne un processus d'arbitrage personnalisé particulièrement adapté pour traiter des questions opérationnelles qui amélioreront les soins aux patients et permettront un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle des infirmières .

En vertu des lois du travail actuelles, l'arbitrage deviendrait obligatoire après 60 jours de grève.

Les infirmières et infirmiers de la province avaient voté massivement en faveur de la grève au début du mois.

Sur les quelque 12 000 votes exprimés, une moyenne de 98 % a été obtenue dans les cinq régions sanitaires de la province, a indiqué le Syndicat.

Le Syndicat a déclaré qu'il continuerait à négocier et que des dates supplémentaires avaient déjà été fixées.

Points de discorde

Le Syndicat a déclaré qu'un des principaux points d'achoppement des négociations était le recrutement et le maintien en poste du personnel infirmier, dont la situation s'est aggravée en raison de la pandémie.

Le contrat de travail des infirmières de la province a expiré il y a quatre ans.

Par ailleurs, le Syndicat a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure de parvenir à un accord avec la province, malgré plus de 30 réunions depuis le mois d’octobre 2020.

En outre, la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, a expliqué que la province avait refusé les demandes du Syndicat de recourir à l'arbitrage exécutoire.

La province prévoit d'adopter cet automne un projet de loi apportant des modifications à la Loi sur les relations de travail qui éliminerait l'obligation de recourir à l'arbitrage obligatoire après un conflit de 60 jours entre un Syndicat et un employeur, ce qui pourrait entraîner des grèves et des lock-out d'une durée indéterminée.

Soins communs Manitoba a indiqué que plus de 60 % des propositions à la table de négociation ont déjà été acceptées.