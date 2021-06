Cinq conseils pour réduire les effets de la chaleur sur les animaux de compagnie

Les animaux de compagnie, eux aussi, ont dû mal à traverser ces journées chaudes et ensoleillées. Voici cinq conseils vétérinaires pour permettre à nos amis à quatre pattes de continuer à s’amuser.

Reconnaître les signes

Lorsqu’un chien ou même un chat a chaud, il halète. Plus il aura chaud, plus vite il halètera. Ils se refroidissent en haletant et à travers leurs pattes , explique le vétérinaire Adrian Walton. Toutefois, ce dernier prévient que si un animal surchauffe, il pourrait cesser de haleter complètement.

Si sa langue est sèche et qu’il ne produit pas de salive, il ne peut plus se refroidir. Si l’animal ne répond pas à un stimulus qui normalement capterait son attention, il s’agit aussi d’un signe de surchauffe.

Il est important de rester à l'affût des réactions de votre chien vis-à-vis de la chaleur, car il ne pourra pas vous dire s'il a trop chaud, selon le vétérinaire Adrian Walton. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Éviter le temps seul dans l’auto

D’après Adrian Walton, de plus en plus de personnes appellent sa clinique pour demander quoi faire si elles voient un chien laissé seul dans une voiture chaude. Sa réponse : appeler immédiatement une organisation de protection des animaux, comme la SPCA, ou la Gendarmerie royale du Canada.

Agir rapidement est essentiel dans des situations comme celle-ci, car un chien peut surchauffer en quelques minutes Une citation de :Adrian Walton, vétérinaire

Un animal domestique ne devrait pas rester dans une voiture par temps chauds, même pour quelques secondes. Il recommande de laisser les animaux à la maison ou d’amener quelqu’un qui pourra le sortir de la voiture lorsque celle-ci est stationnée.

Utiliser des glaçons ou des bouteilles d’eau

Pour aider un animal à se refroidir, le vétérinaire suggère de mettre quelques glaçons dans un bol d’eau ou encore de mettre à disposition de l’animal une bouteille d’eau gelée ou un linge froid.

Le vétérinaire explique qu’une bouteille d’eau gelée mise sous un linge dans le lit de l’animal lui permettra de s’y appuyer pour se refroidir et de s’en éloigner une fois qu’il est à l’aise.

Les bouteilles de deux litres étaient encore fraîches lorsque je rentrais à la maison le soir , explique celui qui a utilisé ce truc avec son propre chien.

Si vous avez soif quand il fait chaud, c'est aussi le cas de pitou, affirme le vétérinaire. Photo : La Presse canadienne

Apporter de l’eau et de l’alcool à friction

Lors d’une promenade, il est essentiel d’apporter de l’eau spécialement pour son animal. Un chandail ou un linge peut aussi être mouillé et mis sur l’animal pour le garder au frais.

Adrian Walton recommande d’emporter une fiole d’alcool à friction lors de promenade : Si votre chien a trop chaud, vous pouvez utiliser cet alcool sur ses pattes pour l'aider à se refroidir, car cela s'évapore beaucoup plus efficacement que l'eau, et c'est vraiment bon pour le refroidir.

Choisir le moment de la journée

L’asphalte des trottoirs se réchauffe rapidement au soleil, ce qui peut brûler les coussinets des pattes de chiens et de chats. Le vétérinaire recommande donc de faire ses promenades tôt le matin ou en fin d’après-midi et soirée afin de réduire le risque d’endommager les pattes de l’animal et prévenir les coups de chaleur.

Les chiens ont évolué pour être le plus performant possible lors de courtes poussées d’énergie; il est donc important d’adapter le type d’exercice pour ne pas surmener l’animal.

