Veille d'orages violents en Outaouais et avertissement de chaleur dans l'est ontarien

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte , prévient le ministère.

La veille d'orages violents était maintenue, dimanche soir, dans une mise à jour publiée peu avant 20 h.

Voici les secteurs touchés par la veille :

Réserve Papineau-Labelle

Rivière du Lièvre

Low - Wakefield

Maniwaki - Gracefield

Papineauville - Chénéville

Fort William - Shawville

Rapides-des-Joachims

Environnement Canada émet des veilles d'orages violents lorsque les conditions atmosphériques peuvent mener à la formation d'orages pouvant s'accompagner soit de grosse grêle, de vents destructeurs ou de pluies torrentielles.

De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules. N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Pour Gatineau et Ottawa, Environnement Canada a plutôt émis des bulletins météorologiques spéciaux pour signaler un risque d'orages isolés avec des pluies torrentielles. « Une quantité très localisée de 30 mm en une heure sera possible ainsi qu'une quantité isolée de 50 mm dans une ou deux localités », peut-on lire dans les deux avis.

« On recommande aux automobilistes de se montrer prudents sous les pluies torrentielles en raison du risque d'aquaplanage », ajoute-t-on.

Du côté de la région d'Ottawa, les secteurs identifiés comme à risque sont ceux de Kanata - Orléans et de Richmond - Metcalfe.

L'est ontarien sous le coup d'un avertissement de chaleur

Dans l'est ontarien, Environnement Canada prévoit un indice humidex de 39 au cours des deux prochains jours.

Après deux journées chaudes et humides, on prévoit des températures encore plus élevées au cours des deux prochains jours , explique le ministère.

Dans les secteurs touchés par l’alerte, des températures maximales de près de 31 degrés et un indice humidex de près de 40 en après-midi, dimanche, sont attendus.

La nuit, les températures minimales seront de près de 20 degrés, permettant un certain répit de la chaleur et de l’humidité.

L’avertissement de chaleur est en vigueur pour les secteurs suivants :

Prescott et Russell

Cornwall — Lancaster

Maxville — Alexandria

— Alexandria Morrisburg — Long Sault

— Long Sault Winchester — Newington

Brockville - Prescott

Merrickville-Wolford - Kemptville

Mardi, Environnement Canada prévoit des températures et des degrés d’humidité plus bas.