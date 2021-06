Effondrement d'un immeuble en Floride : le bilan passe à 9 morts

Quatre d'entre elles ont été identifiées et leurs familles ont été contactées. Les autorités ont affirmé faire tout leur possible pour confirmer l'identité des autres victimes de l'effondrement de la Champlain Towers South.

Mais lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la situation dimanche matin, les responsables locaux et de l’État avaient peu de nouveau à annoncer. Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues.

Devant la grogne des familles qui commence à prendre de l’ampleur, ils ont surtout insisté sur le travail et le dévouement des équipes de secours, qui travaillent sans relâche, 24 heures sur 24 depuis la catastrophe.

Les secouristes font tout ce qu’ils peuvent. Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. On fait le mieux possible, le plus vite possible. C’est une situation extrêmement difficile.

Une citation de :Alan Cominsky, chef des pompiers du comté de Miami-Dade