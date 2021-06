Un couple d’octogénaires perdu en forêt est retrouvé après y avoir passé une nuit

Evelyn Watt, 83 ans, et son mari Brian, 88 ans, sont partis en voiture jeudi après-midi, sans destination particulière. Ils ont finalement été retrouvés vendredi en soirée.

Leur voiture est tombée dans un ravin sur la route et ne voulait pas bouger.

Nous étions sur cette sorte de sentier dans la brousse et c'est là que ça se termine , a déclaré Mme Watt à CBC.

Elle a expliqué que le couple est sorti et a marché à la recherche d'aide. Mais le terrain devenait de plus en plus accidenté, à tel point qu'il fallait marcher et ramper dans les buissons. Exténuée, elle a fait demi-tour laissant son mari continuer la recherche d’une issue de secours.

J'ai fini par passer la nuit dans la voiture et il était dans la brousse, dit-elle. Je me demandais ce qui allait se passer. Est-ce que quelqu'un va nous trouver ici ? Qu'est-ce qu'on va faire ? , a-t-elle raconté.

Au bord de l’effroi, elle voit le bout du tunnel se dessiner avec l'arrivée inattendue de secours.

Des secours de la colonie huttérienne

Manuel Maendel, un bénévole de l'équipe d'intervention d'urgence aquatique huttérienne (HEART) de la colonie huttérienne d'Oak Bluff, au sud-ouest de Winnipeg, s’est rapidement demandé comment il pouvait aider le couple en voyant sur Facebook le bulletin de la GRCGendarmerie royale du Canada sur leur disparition.

M. Maendel qui décrit la découverte des octogénaires comme miraculeuse s’est alors organisé avec son entourage. Ses deux frères et sa femme ont pris place à bord d’un petit avion pour balayer la région. Au bout d'une heure et demie de vol au-dessus de Morris et de nombreux endroits des environs, ils ont repéré un véhicule coincé dans un fossé. En raison de la densité de la brousse, il n'était visible que quelques secondes lors d'un survol.

Nous nous sommes dit : ça pourrait être ça , a déclaré Manuel Maendel.

Vue aérienne de la forêt où la voiture du couple a été découverte vendredi. Photo : HEART Team

Après avoir pris des relevés GPS et des photos, ils ont atterri, récupéré leur fourgon d'intervention d'urgence et se sont précipités sur les lieux tout en appelant le 911 pour obtenir de l'aide en cours de route.

Plus nous nous approchions, plus les broussailles étaient denses , a constaté M. Maendel.

La femme semblait très heureuse de nous voir , a-t-il dit.

Elle leur a expliqué que son mari avait été absent toute la nuit, puis ils sont partis à sa recherche et l’ont retrouvé à environ un demi-kilomètre de là. Selon M. Maendel, il ne bougeait pas et était allongé dans un fossé. Il est devenu plus réactif, mais il a fallu l'aide d'agents de la GRCGendarmerie royale du Canada pour le ramener à la voiture du couple et le mettre en sécurité, a-t-il ajouté.

Le couple a été transporté à l'hôpital et y a passé la nuit avant de rentrer chez lui samedi.

Par la grâce de Dieu, c'est presque miraculeux à chaque étape du processus , a déclaré M. Maendel.

Il s'agit d’une expérience inusitée pour l’équipe d'intervention d'urgence aquatique huttérienne (HEART) habituée plutôt à répondre à des tragédies impliquant des personnes qui se noient.

Evelyn Watt s'est dite impressionnée par ses sauveteurs.

Ils étaient très heureux , a-t-elle dit. Ils ont dit qu'ils louaient le Seigneur de nous avoir trouvés vivants et [l'un d'eux] a dit : "Ne nous remerciez pas, remerciez Dieu" - j'y penserai souvent.

En ce qui concerne les futurs voyages en voiture, Mme Watt a déclaré que la route sur laquelle ils se sont retrouvés coincés n'est pas une route qu'elle veut emprunter à nouveau.

Je ne referai pas ça, définitivement , a-t-elle dit. Nous devrons trouver quelque chose de différent à faire lors de notre prochain voyage.

Avec les informations de James Turner