La Nouvelle-Écosse cherche à vacciner davantage les jeunes adultes

La santé publique de la Nouvelle-Écosse cherche à convaincre un plus grand nombre de jeunes adultes de se faire vacciner contre la COVID-19.

Seulement 58 % des 20 à 24 ans ont reçu une première dose du vaccin selon les chiffres de mardi 22 juin. S’il est vrai que la vaccination a débuté plus tard pour ce groupe d’âge, elle s’est ouverte à la même date pour les 12 à 14 ans, un groupe d’âge qui compte huit points de pourcentage d’avance sur les 20 à 24 ans, pour ce qui est de la première dose.

L’infirmière de Santé Nouvelle-Écosse, Colette Weare, soutient que ce groupe d’âge est encore loin de la cible de 75 %. Elle ajoute qu’il est inquiétant de ne pas voir davantage de 20 à 24 ans vaccinés, puisque c’est l’un des groupes qui participe le plus aux rassemblements sociaux.

Mme Weare dit qu’il est normal d’avoir peur des aiguilles, mais si on en fait mention à l’entrée d’un centre de vaccination, il est possible de passer avant de la file d’attente et même de se faire vacciner dans une pièce privée.

Se faire vacciner au travail

Le médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, a déclaré en conférence de presse mardi que son bureau mettait sur pied des stratégies pour que davantage d’hommes de 18 à 30 ans se fassent vacciner.

Il veut travailler avec les plus gros employeurs, comme Michelin, pour offrir le vaccin en milieu de travail.

Mais, le Dr Strang a aussi soutenu que la Nouvelle-Écosse avait des taux de vaccination pour tous les groupes d’âge supérieurs à la plupart des provinces.