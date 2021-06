COVID-19 : 4 millions d’Ontariens complètement vaccinés

L’Ontario rapporte 287 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès supplémentaires dimanche, et dépasse la barre des 4 millions d’Ontariens complètement vaccinés.

Avec 379 guérisons de plus, le nombre de cas actifs continue de baisser. On en compte maintenant 2625 (-104).

C'est la région de Waterloo qui recense le plus de nouvelles infections dimanche (66), suivie par la ville de Toronto (42) et les régions de Grey Bruce (38), de Peel (26) et de Porcupine (16).

L’Ontario dépasse les 14 millions de doses administrées avec l’ajout de 202 672 doses en 24 heures. Hier, la province avait atteint un nouveau record de vaccination avec 256 260 doses administrées en 24 heures.

Plus de 4 millions d’Ontariens ont reçu deux doses de vaccins contre la COVID-19 et sont donc considérés comme entièrement vaccinés.

Par ailleurs, la ville de Toronto espère battre le record nord-américain de vaccination en une seule journée aujourd’hui avec 25 000 doses disponibles à l’aréna Banque Scotia.

Hospitalisations à la baisse

Le nombre d'hospitalisations a également chuté dimanche : on dénombre désormais 262 patients, soit 70 de moins que la veille. Cependant, 289 personnes sont aux soins intensifs, soit 3 de plus qu’hier.

Par ailleurs, la province a réalisé 18 524 tests de dépistage en 24 heures, ce qui représente une légère baisse par rapport au reste de la semaine.

Les jeunes âgées de 12 à 17 ans qui vivent dans un point chaud du variant Delta peuvent, depuis samedi, prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech dès que possible.

Par ailleurs, dès lundi matin, tous les Ontariens de 18 ans et plus qui ont reçu une première dose d’un vaccin à ARN messager pourront s'inscrire pour recevoir leur dose de rappel plus tôt que prévu, peu importe leur région.