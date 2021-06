Intervention policière de plusieurs heures pour un homme en crise à Barraute

L'événement a débuté vers 18 h 30 samedi lorsque les policiers de Senneterre ont tenté d'interpeler l'homme en crise.

Le conducteur a refusé d'obtempérer et a pris la fuite à bord d'un véhicule dans lequel se trouvait également une femme pour se rendre à Barraute.

Le conducteur s'est engagé dans un chemin forestier pour ensuite voler le véhicule d’un chasseur.

Il s'est rapidement enlisé avec le véhicule qu'il venait de voler. Il était dans un chemin forestier. L'homme était en possession d'une arme à feu qu'il venait également de voler avec le véhicule. Les policiers ont négocié pendant plusieurs heures avec le feuillard jusqu'à ce que l'homme et la femme se rendent pacifiquement vers 23 h 30 en soirée samedi. Personne n'a été blessé. On parle d'un homme de 38 ans qui a été arrêté et transporté au centre hospitalier en raison de son état d'intoxication , explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

L'homme pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont non-respect de conditions, fuite et vol de véhicule, d'avoir braqué une arme à feu, de possession non autorisée d'une arme à feu. Il demeure détenu et devrait comparaître lorsque son état le permettra.