La demande se maintient pour le homard, malgré le prix plus élevé

La saison de pêche au homard se poursuit et les prix se maintiennent à un niveau élevé. Toutefois, un rapide survol de quelques commerces de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent permet d'avancer que la clientèle demeure au rendez-vous.

La demande se maintient ou subit une légère baisse, sans plus.

À titre d’exemple, en Gaspésie, les pêcheurs recevaient de 8,50 $ à 9 $ la livre au débarquement, en début de saison. C'est un record.

Aux îles de la Madeleine, le 21 juin, l’Office des pêcheurs déclarait un prix de 8,34 $. En comparaison, les pêcheurs madelinots ont reçu en moyenne 5,25 $ en 2020, mais il faut dire que la pandémie a joué en leur défaveur.

À Percé, le propriétaire du restaurant Biard, Denis Laflamme, dit avoir payé récemment 9,15 $ la livre pour le homard vivant alors qu’il payait 8,75 $ plus tôt dans la saison. En 2020, c'était 7,50 $.

Du homard cuit. Photo : Radio-Canada

M. Laflamme vend son homard à la carte 36,95 $, soit 2 $ de plus que l'année dernière. Selon lui, les clients en demandent quand même, malgré le prix.

Le crabe, c’est encore pire. C’est tellement cher que je l’ai enlevé de mon menu.

20 % plus cher qu’en 2020

Dans deux poissonneries, l’une à Matane et l’autre à Gaspé, le homard vivant se vend autour de 10 $ la livre.

À Rimouski, la Poissonnerie Gagnon le vend 14,95 $. C’est le prix pour les plus gros homards, la meilleure qualité , explique la copropriétaire, Sarah Landry.

Les consommateurs achètent du homard même s'il se vend plus cher. Photo : Reuters / Thomas Peter

Elle dit payer son homard 20 % plus cher qu’en 2020. Il y a eu une diminution des ventes, mais pas tant que ça, Les gens en achètent quand même. Le crabe par exemple, c’était de 40 % à 45 % plus cher et la demande a diminué de moitié. Il fallait payer le gros prix pour en avoir sinon il s’en allait aux États-Unis.

Le prix de la chair de homard a bondi

En conséquence, les prix ont bondi pour ce produit transformé, constate Dary Côté, copropriétaire des Fruits de mer du Québec.

Il dit payer la chair de homard de 40 $ à 43 $ la livre cette année alors qu’il déboursait entre 24 $ et 26 $ en 2020.

Selon lui, il est extrêmement difficile d’obtenir la chair de homard gaspésienne. Il y a certaines usines où on a essayé d'en acheter et on a pas été capables d'en avoir une livre , déplore-t-il.

Tout est vendu aux Américains, même le homard qui n'a pas encore été pêché. Il faut pratiquement supplier. Pourtant, on paye le même prix. C’est pas normal. Une citation de :Dary Côté, copropriétaire des Fruits de mer du Québec

Le copropriétaire de Fruits de mer du Québec, Dary Côté, venu installer un comptoir à Matane (archives) Photo : Radio-Canada / KIm Bergeron

Créée il y a trois ans pour rendre le poisson gaspésien accessible aux Québécois, son entreprise a doublé son chiffre d’affaires chaque année depuis. M. Côté prévoit le doubler une autre fois, l’année prochaine.

L’entreprise fournit de 300 à 400 comptoirs d’épiceries au Québec, près d’une centaine en Ontario.

Selon M. Côté, l'industrie perd beaucoup d’argent en envoyant la matière première à l’étranger sans la transformer. Il compte travailler à faire bouger les choses.

En 2018, des chefs renommés, dont Colombe St-Pierre de Rimouski, avaient exprimé leur frustration devant les difficultés d’approvisionnement en poisson québécois.