Manifestation contre une hausse potentielle des frais de scolarité à l’Université Memorial

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé son intention de mettre fin à une subvention annuelle de 68,4 millions de dollars. Kat McLaughlin, la présidente de la division de Saint-Jean de la Fédération canadienne des étudiants, le groupe qui a organisé la manifestation, croit que cette réduction va se transformer en hausse des frais de scolarité.

Mme McLaughlin soutient que ce sont les étudiants issus de la diversité culturelle qui seront les plus touchés par ces hausses.

Elle a voulu rapprocher les communautés qui selon elle seraient les plus touchées par une potentielle hausse. Parmi d’autres, les groupes Black Lives Matter et Indigenous Activist Collective étaient de la manifestation.

Nous ne croyons pas que les étudiants doivent assumer ces frais. Nous demandons au gouvernement de faire de l’éducation une priorité , affirme-t-elle.

Kat McLaughlin est l'une des organisatrices de la manifestation. Photo : Radio-Canada

Déjà de la difficulté à joindre les deux bouts

John Mweemba, qui est étudiant à l’Université Memorial, s’inquiète des effets d'une hausse.

Je travaille avec beaucoup de noirs et de groupes marginalisés et ça aura un effet important sur nous. Pour être honnête, c’est déjà plutôt difficile , explique-t-il.

M. Mweemba et plusieurs de ses amis doivent travailler en plus d’aller à l’université. Il soutient qu’ils ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts.

John Mweemba est étudiant à l'Université Memorial. Photo : Radio-Canada

Selon lui, une hausse des frais de scolarité pourrait forcer des étudiants à passer plus d’années à l’université, à obtenir un prêt d’une valeur plus grande ou à décider d’étudier dans une autre université.

600 millions de dollars depuis 2005

Selon le ministre de l’Éducation, Tom Osborne, le gouvernement provincial a donné 600 millions de dollars à l’université depuis 2005 et la subvention n’a pas cessé de croître.

Dans son budget présenté plus tôt cette année, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé son intention de mettre fin à cette subvention annuelle qui permet d’éviter une hausse des frais de scolarité. Le gouvernement assure, dans son budget, qu’il donne plus de 21 000 dollars par étudiant, plus de deux fois la moyenne canadienne, et qu’il donne des subventions à l’Université Memorial qui dépassent la moyenne nationale de 30 %.

Le budget a été présenté peu de temps après le rapport Greene, qui préconise des mesures d’austérité pour redresser les finances de la province.

Peu de temps après la présentation du budget, la présidente de l’Université Memorial Vianne Timmons a dit à CBCCanadian Broadcasting Corporation qu’une hausse des frais de scolarité serait inévitable.