Réactions mitigées quant au rapport de revitalisation du parc Lansdowne

Le rapport du personnel municipal, rendu public vendredi, recommande de reconstruire les gradins du côté nord et l’aréna de la Place TD, qui ont tous deux besoin d’être modernisés.

En tant que communauté, nous soutenons le maintien d’un stade et de l’aréna au parc Lansdowne. C’est un atout essentiel pour le site , croit Anthony Carricato, président du comité Lansdowne de l’Association communautaire du Glebe.

Nous avons des préoccupations quant à la reconstruction complète, et comment ça aura un impact sur les équipes sportives qui compétitionnent au parc Lansdowne , ajoute-t-il.

Alors qu’aucune estimation de coûts n’est incluse dans le rapport, la réalisation des travaux pourrait coûter des dizaines de millions de dollars.

Pour amortir les coûts, le rapport propose d’ajouter des logements au prix courant à un nouveau complexe du côté nord qui pourrait comprendre un centre événementiel de 5000 places.

Nous aimerions beaucoup voir du logement abordable […] inclus dans ce développement mixte, et que tout développement proposé aille dans le cadre d’un développement commercial existant ou préexistant , indique M. Carricato.

Des piétons marchent au parc Lansdowne, à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

L’Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), qui gère l’aréna et le stade de la place TD, ainsi que les zones commerciales du parc Lansdowne et l’équipe des 67 d’Ottawa et le Rouge et Noir d’Ottawa, affichait des pertes de l’ordre de 11 millions de dollars en 2020. Avec la pandémie, les pertes monétaires se sont faites plus nombreuses.

Comme les contribuables ont déjà dépensé 210 millions de dollars pour le parc Lansdowne, tous les Ottaviens ne croient pas que d’y injecter plus d’argent est la meilleure idée.

L’idée de dépenser beaucoup plus d’argent pour subventionner l’ OSEGOttawa Sports and Entertainment Group ne convient pas à beaucoup d’entre nous , lance un membre de la Old Ottawa East Community Association, John Dance.

D’essayer d’avoir des événements qui dépendent des gens, d’un grand nombre de personnes, de devoir s’y rendre sans train léger, c’est une proposition infructueuse , estime M. Dance. De dépenser plus d’argent pour un nouveau stade, ce n’est tout simplement pas le bon endroit.

Vers la modernisation des édifices patrimoniaux

M. Carricato et M. Dance font tous deux valoir que les travaux suggérés sur les édifices patrimoniaux du parc, y compris le pavillon Aberdeen, sont importants. Le conseil d’administration du marché des fermiers d’Ottawa, l’un des plus grands attraits du site, partage le même avis.

Le pavillon Aberdeen est l’endroit où nous avons notre bureau de Noël et nos marchés d’hiver, et nous pouvons certainement témoigner du fait qu’il a certainement besoin de travaux pour le mettre aux normes , souligne son président, Andy Lofthouse.

Bien qu’il est d’accord que certaines parties du parc Lansdowne doivent être modernisées, M. Lofthouse s’inquiète des répercussions des rénovations sur les activités hebdomadaires du marché.

Le rapport sera transmis au Comité des finances et du développement économique le 6 juillet, puis au conseil municipal plus tard dans le mois.

Ensuite, l’ OSEGOttawa Sports and Entertainment Group devrait préparer une proposition officielle, que la Ville examinera. Le public serait également consulté à l’automne sur les changements possibles au parc Lansdowne.

Le calendrier actuel prévoit un protocole d’entente qui revient au conseil au début de 2022 et si la Ville et OSEGOttawa Sports and Entertainment Group s’entendent, un accord final pourrait être présenté au conseil municipal au début du prochain mandat.

Avec les informations de Natalia Goodwin de CBC