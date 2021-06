Pérou : manifestations sur fond d'incertitudes quant au résultat de la présidentielle

Les partisans de Pedro Castillo ont défilé dans le centre de Lima vers la Plaza San Martin, à un pâté de maisons du siège du jury électoral qui décidera du résultat, avec des bannières et des photos du candidat socialiste, demandant que sa victoire électorale soit confirmée.

Quelques rues plus loin, des milliers d'autres personnes soutenant Keiko Fujimori ont défilé avec des drapeaux péruviens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire non à la fraude , pour arriver sur la Plaza Bolognesi, où une scène avait été érigée.

Les candidats à l'élection présidentielle au Pérou Keiko Fujimori et Pedro Castillo. Photo : Reuters / SEBASTIAN CASTANEDA

Pedro Castillo possède une mince avance de 44 000 voix sur Keiko Fujimori, tous les bulletins ayant été comptés. Mais sa rivale de droite a cherché à invalider des votes, en grande partie dans les zones rurales qui ont soutenu le gauchiste, en affirmant qu'il y avait eu des fraudes, mais avec peu de preuves.