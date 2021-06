Toronto espère battre un record nord-américain de vaccination

L’aréna Banque Scotia, où jouent d'habitude les Maple Leafs et les Raptors, est transformé dimanche en un centre de vaccination de masse.

Les 25 000 rendez-vous sont tous réservés; 1785 personnes par heure pourront être vaccinées. Des doses pourraient toutefois être disponibles si des gens annulaient leur rendez-vous ou ne se présentaient pas.

Le 27 juin a été déclaré Journée du vaccin à Toronto par une proclamation du maire John Tory.

L’objectif est de battre le record nord-américain de 17 000 doses administrées lors d’une opération de vaccination d’une journée. Selon la Ville de Toronto, c’est Fort Worth, au Texas, qui y est parvenu lors d’une clinique de vaccination au volant.

Cette journée de vaccination à Toronto a nécessité beaucoup d’organisation, selon le maire. Près de 800 bénévoles ont été recrutés.

Nous avons bien sûr l’habitude de voir nos chers Raptors et Leafs jouer ici, a-t-il déclaré samedi. Dimanche, ce qui va se passer ici sera tout aussi spécial et tout aussi important pour le bien-être et le bonheur de la population.

La vaccination a commencé à 7 h 00. Après avoir reçu sa deuxième dose, le maire est sorti discuter avec les Torontois en file d'attente.

Le maire John Tory est sorti parler à ses concitoyens après avoir reçu sa seconde dose. Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

Samedi avant-midi, la Ville affirmait que plus de 3,2 millions de doses avaient été administrées depuis le début de sa campagne de vaccination et qu’au-delà de 794 000 personnes avaient par ailleurs pris un rendez-vous.

Avec les informations de Muriel Draaisma de CBC