Moins de lieux de rassemblement pour la communauté LGBTQ+ après la pandémie

La fermeture des bars et autres lieux de rassemblement pour lutter contre la propagation du coronavirus a été particulièrement difficile pour certains membres de la communauté LGBTQ+.

Perçus comme des lieux sûrs par plusieurs, les bars gais peuvent à nouveau accueillir un nombre limité de clients sur leur terrasse depuis quelques semaines.

Dans le village gai de Toronto, rue Church, cela devrait être la fête. Traditionnellement, le mois de la Fierté dans la métropole canadienne culmine le dernier week-end de juin par le grand défilé. Pour une deuxième année consécutive, toutefois, il est annulé, comme les autres grands rassemblements.

Beaucoup de membres de la communauté LGBTQ+ ne peuvent s’afficher au travail, dans leur quotidien, raconte Jason Pelletier, connu comme la drag queen Jezebel Bardot. Le village offre un espace pour permettre aux gens de vivre sans paramètres, sans le poids d’avoir à se cacher.

L'expérience queer ou trans peut être vraiment isolante , ajoute Merlin Simard, qui est dramaturge et comédienne. Ça fait vraiment du bien de voir des personnes comme soi, de se refléter.

Certains établissements n’ont cependant pas survécu aux nombreux mois de fermeture. C’est le cas du bar lesbien The Beaver, qui a annoncé l’été dernier qu’il ne rouvrirait pas sur Queen Ouest.

Merlin Simard note que les bars qui ont fermé visaient souvent des clientèles plus pointues et aussi plus vulnérables.

D'après les informations d'Anne-Marie Trickey